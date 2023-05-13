До уваги страхувальників!

Чому важливо вчасно інформувати органи Пенсійного фонду України про відкриття “лікарняного” або настання нещасного випадку? Які шляхи інформування та строки подання повідомлення до пенсійної служби? На ці питання відповідають фахівці головного управління.

Нагадуємо, з 1 січня 2023 року відповідне Повідомлення необхідно подавати до Пенсійного фонду України (відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 21.12.2022 № 28-3, яка передбачає продовження дії Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12).

Варто зазначити, що Порядок № 12 діятиме до моменту прийняття нового механізму фінансування страхувальників для надання страхових виплат. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник заповнює Повідомлення за встановленою формою додатку 2 Порядку № 12 та протягом місяця подає його до пенсійної служби.

Чому важливо вчасно інформувати органи Пенсійного фонду України про відкриття “лікарняного” або настання нещасного випадку?

Роботодавцю, який не повідомив про здійснені виплати протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування, загрожує перевірка щодо використання страхових коштів. Форма повідомлення не змінилася (відеоінструкція – як подати заяву-розрахунок через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://www.youtube.com/watch?v=ufrnr-fUkdw)

Згідно з абзацом 4 пункту 1 Постанови № 28-3 повідомлення про виплату коштів, як і заяви-розрахунки подаються страхувальниками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал ПФУ.

Документи можна подати у паперовій формі разом із електронною формою на електронному носії інформації до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, каб. 307 (за основним місцем обліку страхувальника).

Додатково повідомляємо!!! Наразі розробляється програмне забезпечення для реалізації можливості подання в електронному вигляді повідомлення про проведення виплат через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області