Новий план – старими силами

Непрофесійне господарювання – так оцінила діяльність Олександра Пісного на посаді керівника ОКВП «Дніпро-Кіровоград» спеціальна робоча група. Радник Пісного, експерт з водопостачання і водовідведення (називає себе людиною-водоканалом) Сергій Карелін відреагував на це філіппікою у Фейсбуці й подав заяву про звільнення. А тим часом керівником ОКВП призначено Миколу Романюка, і він уже поділився планом виведення його з кризи.

Роботу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» критикують давно. Головна претензія – високі тарифи, є нарікання й на якість послуг. Багатьох дратував гендиректор Роман Ілик, який керував підприємством ще з 2011 року. Але після його звільнення (у грудні 2021 року) споживачі послуг ОКВП не відчули яких-небудь поліпшень. Недруги Ілика щиро порадувалися цьогорічній інформації про те, що прокуратура підозрює його у фінансових махінаціях: мовляв, за його керівництва придбано за 9 мільйонів гривень автомобіль, який коштує менше чотирьох. Ілик назвав це обвинувачення висмоктаним з пальця. Нині він керує «Житомирводоканалом». Тим часом на горіхи діставалося в. о. гендиректора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Олександру Пісному. У водоканалі він – з квітня позаминулого року, до того працював у податковій, де дослужився до полковника. У водоканал його взяв на роботу Ілик. Кілька місяців тому Олександр Пісний теж опинився в полі зору правоохоронців – його запідозрили в придбанні екскаватора й мулососа за завищеними цінами. Пісний доводить, що їх куплено на вигідних для ОКВП умовах.

У січні на насосній станції ОКВП в Світловодську сталася аварія, і поки тривав ремонт, потерпали без води жителі чотирьох міст. З цього приводу перший заступник начальника ОВА Павло Конопко дав «УЦ» такий коментар: «Попереднє й теперішнє керівництво ОКВП “Дніпро-Кіровоград” зволікали з вирішенням питань технічного переоснащення на ділянках, які потребують модернізації в першу чергу. 2021 року замість насосних агрегатів та труб закуповувалися другорядні речі».

Про непрофесійність керівниц­тва водоканалу вів мову й депутат облради Юрій Дрозд. Обіцяв, що очолювана ним постійна комісія облради з питань житлово-комунального господарства, будівниц­тва та використання природних ресурсів заслухає Пісного, після чого звіт керівника водоканалу розгляне облрада. Потім Дрозд став головою облради, але до звіту Пісного на сесії не дійшло. Той опублікував його в квітні на сайті ОКВП. У документі ідеться про героїчне латання узимку дірок у водопровідних мережах, які виникали внаслідок перебоїв в електропостачанні (тільки в Кропивницькому виникало по 60 поривів щодоби), про недоотримання підприємством торік 239 мільйонів гривень через невідповідність тарифів витратам, про безсовісних боржників – борг населення торік зріс на 3,7 мільйона гривень і тепер становить 139 мільйонів. Також Пісний зауважив: «Попри це нам вдалося зменшити свою збитковість на понад 10 мільйонів гривень за рік. Також торік ми отримали мінімальну за всі роки існування підприємства підтримку з бюджету – 12, 281 млн грн». Похвалився й результатами боротьби із крадіжками води, і технічними новинками, впровадженими за кредити від МБРР.

Цей звіт не переконав представників ОВА та облради, які в складі робочої групи вивчали ситуацію в ОКВП. Про результати перевірки написав у Фейсбуці начальник ОВА Андрій Райкович: «Не прозвучало аргументованих заходів щодо зменшення структури витрат підприємства, не відпрацьовані механізми погашення кредитів Світового банку. Замість конкретних, реальних справ – лише декларативні кроки і сподівання на міжнародних донорів. Складна фінансова ситуація, непрофесійне господарювання, слабкий менеджмент…»

Сергій Карелін образився на ці закиди й опублікував злий пост у Фейсбуці. Деяким депутатам, які визнали слабким господарювання в ОКВП, Карелін нагадав, що один з них – юрист, а інший – філолог. «Керівництво ОКВП ви зробили заручниками політичних ігор, – ідеться в дописі “людини-водоканалу”. – Жоден посадовець високого рангу відверто не забажав звернути увагу на суттєві досягнення ОКВП в просуванні темпів реалізації проєктів реконструкцій в умовах війни в країні, на отримане суттєве зменшення витрат електроенергії через оптимізацію технологій та фаховий підхід до реконструкцій…».

Також Карелін зауважив: «Не нинішнє керівництво водоканалу приймало та затверджувало рішення щодо отримання кредитів Світового Банку в тій кількості і з наявними (до нашого приходу на підприємство) темпами їх запровадження». Що це? Натяки на прорахунки попередників, у тому числі Ілика? Невдовзі Карелін заявив, що звільняється з ОКВП. А в понеділок стало відомо, що Пісному знайдено заміну. Новим керівником став Микола Романюк.

Розпорядження про його призначення видав голова облради Юрій Дрозд. Романюк працює в ОКВП понад 20 років, до призначення керівником був заступником гендиректора з технічних питань. Пресслужба облради повідомила про його план виведення ОКВП з кризи: «Головне наразі – напрацювати механізм і покроковий план дій із погашення заборгованості підприємства та його оптимізації. Першочергове завдання – вийти із щомісячної збитковості й завершити проєкти, які дадуть економічний приріст водоканалу». Дуже конкретний план. Цікаво, що Пісний залишився працювати в ОКВП – заступником гендиректора з економічних питань.