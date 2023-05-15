Новий план – старими силами

Непрофесійне господарювання – так оцінила діяльність Олександра Пісного на посаді керівника ОКВП «Дніпро-Кіровоград» спеціальна робоча група. Радник Пісного, експерт з водопостачання і водовідведення (називає себе людиною-водоканалом) Сергій Карелін відреагував на це філіппікою у Фейсбуці й подав заяву про звільнення. А тим часом керівником ОКВП призначено Миколу Романюка, і він уже поділився планом виведення його з кризи.
Роботу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» критикують давно. Головна претензія – високі тарифи, є нарікання й на якість послуг. Багатьох дратував гендиректор Роман Ілик, який керував підприємством ще з 2011 року. Але після його звільнення (у грудні 2021 року) споживачі послуг ОКВП не відчули яких-небудь поліпшень. Недруги Ілика щиро порадувалися цьогорічній інформації про те, що прокуратура підозрює його у фінансових махінаціях: мовляв, за його керівництва придбано за 9 мільйонів гривень автомобіль, який коштує менше чотирьох. Ілик назвав це обвинувачення висмоктаним з пальця. Нині він керує «Житомирводоканалом». Тим часом на горіхи діставалося в. о. гендиректора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Олександру Пісному. У водоканалі він – з квітня позаминулого року, до того працював у податковій, де дослужився до полковника. У водоканал його взяв на роботу Ілик. Кілька місяців тому Олександр Пісний теж опинився в полі зору правоохоронців – його запідозрили в придбанні екскаватора й мулососа за завищеними цінами. Пісний доводить, що їх куплено на вигідних для ОКВП умовах.
У січні на насосній станції ОКВП в Світловодську сталася аварія, і поки тривав ремонт, потерпали без води жителі чотирьох міст. З цього приводу перший заступник начальника ОВА Павло Конопко дав «УЦ» такий коментар: «Попереднє й теперішнє керівництво ОКВП “Дніпро-Кіровоград” зволікали з вирішенням питань технічного переоснащення на ділянках, які потребують модернізації в першу чергу. 2021 року замість насосних агрегатів та труб закуповувалися другорядні речі».
Про непрофесійність керівництва водоканалу вів мову й депутат облради Юрій Дрозд. Обіцяв, що очолювана ним постійна комісія облради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів заслухає Пісного, після чого звіт керівника водоканалу розгляне облрада. Потім Дрозд став головою облради, але до звіту Пісного на сесії не дійшло. Той опублікував його в квітні на сайті ОКВП. У документі ідеться про героїчне латання узимку дірок у водопровідних мережах, які виникали внаслідок перебоїв в електропостачанні (тільки в Кропивницькому виникало по 60 поривів щодоби), про недоотримання підприємством торік 239 мільйонів гривень через невідповідність тарифів витратам, про безсовісних боржників – борг населення торік зріс на 3,7 мільйона гривень і тепер становить 139 мільйонів. Також Пісний зауважив: «Попри це нам вдалося зменшити свою збитковість на понад 10 мільйонів гривень за рік. Також торік ми отримали мінімальну за всі роки існування підприємства підтримку з бюджету – 12, 281 млн грн». Похвалився й результатами боротьби із крадіжками води, і технічними новинками, впровадженими за кредити від МБРР.
Цей звіт не переконав представників ОВА та облради, які в складі робочої групи вивчали ситуацію в ОКВП. Про результати перевірки написав у Фейсбуці начальник ОВА Андрій Райкович: «Не прозвучало аргументованих заходів щодо зменшення структури витрат підприємства, не відпрацьовані механізми погашення кредитів Світового банку. Замість конкретних, реальних справ – лише декларативні кроки і сподівання на міжнародних донорів. Складна фінансова ситуація, непрофесійне господарювання, слабкий менеджмент…»
Сергій Карелін образився на ці закиди й опублікував злий пост у Фейсбуці. Деяким депутатам, які визнали слабким господарювання в ОКВП, Карелін нагадав, що один з них – юрист, а інший – філолог. «Керівництво ОКВП ви зробили заручниками політичних ігор, – ідеться в дописі “людини-водоканалу”. – Жоден посадовець високого рангу відверто не забажав звернути увагу на суттєві досягнення ОКВП в просуванні темпів реалізації проєктів реконструкцій в умовах війни в країні, на отримане суттєве зменшення витрат електроенергії через оптимізацію технологій та фаховий підхід до реконструкцій…».
Також Карелін зауважив: «Не нинішнє керівництво водоканалу приймало та затверджувало рішення щодо отримання кредитів Світового Банку в тій кількості і з наявними (до нашого приходу на підприємство) темпами їх запровадження». Що це? Натяки на прорахунки попередників, у тому числі Ілика? Невдовзі Карелін заявив, що звільняється з ОКВП. А в понеділок стало відомо, що Пісному знайдено заміну. Новим керівником став Микола Романюк.
Розпорядження про його призначення видав голова облради Юрій Дрозд. Романюк працює в ОКВП понад 20 років, до призначення керівником був заступником гендиректора з технічних питань. Пресслужба облради повідомила про його план виведення ОКВП з кризи: «Головне наразі – напрацювати механізм і покроковий план дій із погашення заборгованості підприємства та його оптимізації. Першочергове завдання – вийти із щомісячної збитковості й завершити проєкти, які дадуть економічний приріст водоканалу». Дуже конкретний план. Цікаво, що Пісний залишився працювати в ОКВП – заступником гендиректора з економічних питань.
Культурний фронт