«Концертіно» – 50!

У рамках XXVI фестивалю класичної музики «Травневі музичні зустрічі» відбулися два концерти камерного оркестру «Концертіно». Перший – у римо-католицькій церкві Святого Духа, а другий, присвячений 50-річчю оркестру, – у Кіровоградський обласній філармонії.

У храмі грали твори Василя Барвінського, Вінченцо Белліні, Яна Сібеліуса, Едварда Елгара та Густава Голста. Арію O mio babbino caro із опери Джакомо Пуччіні «Джанні Скіккі» у супроводі оркестру виконала солістка філармонії Анна Матуляк. Прозвучали також популярні твори Моцарта, Брамса та відомого насамперед своєю кіномузикою італійця Ніно Рота.

У концертній програмі в філармонії брали участь солістка Національної опери, народна артистка, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Лідія Забіляста, київський скрипаль Андрій Рахманін, піаніст зі Львова Сергій Григоренко і наші солісти Олександр Безай та його дружина Анастасія Безай. Дві години гарної класичної музики у виконанні професійних музикантів ще раз довели, що класика вічна.

Не обійшлося і без нагород. Усі музиканти отримали відзнаки від обласної адміністрації, обласної ради та міськради.

З 2006 року колективом керує Наталія Юріївна Хілобокова (на фото). За час її керівництва оркестр став дипломантом фестивалів камерної та симфонічної музики «Амадеус» у Херсоні, II Всеукраїнського конкурсу камерних оркестрів «Прем’єр-Оркестр» у Києві та фестивалю камерної музики в Полтаві. Оркестр є щорічним учасником та дипломантом традиційного Всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі», вечорів духовної музики «Різдвяні передзвони», які проходять на Кіровоградщині. Зберігаючи традиції колективу, оркестр весь час співпрацює з всесвітньо відомими музикантами – Остапом Шутком, Євгенією Басалаєвою, японцем Дзюн Мацуока, китайцем Їн Жен, «Пітсбурзьким тріо» із США та італійцем Антоніо Віларді.