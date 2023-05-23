Оборона області, допомога військовим…

… і ще сприяння правоохоронним органам. На цих основних задачах сьогодення акцентував увагу начальник Кіровоградської облвійськадміністрації Андрій Райкович під час брифінгу, проведеного в тестовому режимі. Такі інформаційні сесії тепер проводитимуться кілька разів на тиждень за участі керівників і посадовців різних структур.

«У минулому році з обласного бюджету було виділено 11 мільйонів гривень на оборонні заходи та підтримку військових підрозділів, – зазначив Андрій Райкович. – У цьому році заплановано 39 млн, з яких 20 – суто на оборонні заходи. Але шукатимемо фінанси в межах потреби.

Пишаємося нашими військовими: 57-ю бригадою ЗСУ, 121-ю, окремими стрілецькими батальйонами. За всіх ми несемо відповідальність. На фронтах складно, гаряче, велику ціну платимо за свободу, мир і перемогу. Усім дякуємо. Нехай усі повернуться живими»!

Брифінг продовжив начальник Головного управління Нацполіції в області Роман Козьяков. Він зазначив, що на деокупованих територіях Херсонської області спеціальні завдання виконує зведений загін кіровоградців. А в Донецькій області – спецпризначенці. На Кіровоградщині Національна поліція працює в надзвичайному режимі. Один з найактуальніших напрямків – протидія незаконному заволодінню житлом, майном та коштами громадян. У цьому році вже зафіксовано 872 випадки шахрайства, 25 відсотків з яких розкрито.

Найпоширеніший вид шахрайства – продаж будь-чого через Інтернет. Шахраї користуються довірою громадян. «Будьте пильними, об’єктивними, користуйтеся перевіреними сайтами, щоб не бути ошуканими», – закликав Роман Козьяков.