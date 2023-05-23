Справа Діани Хріненко: знайшли свідка

Нове засідання суду у справі вбивства 16-річної жительки села Суботці Діани Хріненко відбулося у понеділок, 15 травня. І нарешті знайшовся свідок, якого шукали кілька років. Його покази можуть змінити хід подій під час подальшого розгляду справи по суті.

Це двоюрідний брат підозрюваного у вбивстві Миколи Середніцького. Як повідомила мама Діани Олена Хріненко, двоюрідний брат підозрюваного Едуард пояснював неможливість бути присутнім у суді на допиті протягом двох років життєвими обставинами. Проте після чергового розголосу та критики від колишнього першого заступника голови Нацполіції України В’ячеслава Аброськіна свідка все ж вдалося розшукати та особисто доставити на Кіровоградщину та на судове засідання.

«Свідок розповів, що 25 серпня 2018 року о 10:30 Середніцький приїхав до бабусі. Едуард сів у авто підозрюваного, де побачив на задньому сидінні велику пляму крові – яскравого рожевого кольору. Це доказ того, що кров не підлили. Стратегія захисту підозрюваного луснула, як бульбашка. Двоюрідний брат підозрюваного також повідомив, що бачив Середніцького у бабусі у День Незалежності 24 серпня 2018 року і зранку 25 серпня. Свідок задавав питання підозрюваному про те, звідки ця пляма, на що останній повідомив, що він когось побив і відвіз до Знам’янської ЦРЛ. Але це теж не відповідає дійсності, адже прокурор брав довідку з лікарні, де вказано, що у ніч з 24 на 25 серпня пацієнтів з травмами не надходило», – розповіла медіапорталу «DOZOR» Олена Хріненко.

Також двоюрідний брат підо­зрюваного Едуард повідомив, що, коли задавав питання про те, звідки кров та інші деталі, Микола Середніцький помітно нервував.

Як зазначає Олена Хріненко, покази цього свідка є дуже важливими, оскільки вони реально доводять вину підозрюваного у тяжкому злочині.

«Я чекала на цього свідка. Ще під час перших допитів у 2019 році він говорив на камеру ці ж слова. Що бачив пляму крові, відчував запах заліза у автомобілі підозрюваного у вбивстві моєї доньки. Свіжа кров має характерний запах заліза. Також свідок повідомив, що, коли запитував підозрюваного про те, звідки кров, він помітно нервував. Цей свідок довго переховувався – перебував у столиці. У поясненнях він повідомив, що перебував там, оскільки так склалися обставини. Я сподіваюся, що, можливо, хоча б після цих показів зміниться хід подій у цій справі», – каже Олена Хріненко.

Діана зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали пів року. У березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботців її рештки знайшли, що підтвердили три експертизи. Підо­зрюваного у вбивстві дівчини затримали у серпні того ж року у Польщі. Це 28-річний житель сусіднього села Новотрепівки Микола Середніцький.