Справа Діани Хріненко: знайшли свідка

Нове засідання суду у справі вбивства 16-річної жительки села Суботці Діани Хріненко відбулося у понеділок, 15 травня. І нарешті знайшовся свідок, якого шукали кілька років. Його покази можуть змінити хід подій під час подальшого розгляду справи по суті.
Це двоюрідний брат підозрюваного у вбивстві Миколи Середніцького. Як повідомила мама Діани Олена Хріненко, двоюрідний брат підозрюваного Едуард пояснював неможливість бути присутнім у суді на допиті протягом двох років життєвими обставинами. Проте після чергового розголосу та критики від колишнього першого заступника голови Нацполіції України В’ячеслава Аброськіна свідка все ж вдалося розшукати та особисто доставити на Кіровоградщину та на судове засідання.
«Свідок розповів, що 25 серпня 2018 року о 10:30 Середніцький приїхав до бабусі. Едуард сів у авто підозрюваного, де побачив на задньому сидінні велику пляму крові – яскравого рожевого кольору. Це доказ того, що кров не підлили. Стратегія захисту підозрюваного луснула, як бульбашка. Двоюрідний брат підозрюваного також повідомив, що бачив Середніцького у бабусі у День Незалежності 24 серпня 2018 року і зранку 25 серпня. Свідок задавав питання підозрюваному про те, звідки ця пляма, на що останній повідомив, що він когось побив і відвіз до Знам’янської ЦРЛ. Але це теж не відповідає дійсності, адже прокурор брав довідку з лікарні, де вказано, що у ніч з 24 на 25 серпня пацієнтів з травмами не надходило», – розповіла медіапорталу «DOZOR» Олена Хріненко.
Також двоюрідний брат підозрюваного Едуард повідомив, що, коли задавав питання про те, звідки кров та інші деталі, Микола Середніцький помітно нервував.
Як зазначає Олена Хріненко, покази цього свідка є дуже важливими, оскільки вони реально доводять вину підозрюваного у тяжкому злочині.
«Я чекала на цього свідка. Ще під час перших допитів у 2019 році він говорив на камеру ці ж слова. Що бачив пляму крові, відчував запах заліза у автомобілі підозрюваного у вбивстві моєї доньки. Свіжа кров має характерний запах заліза. Також свідок повідомив, що, коли запитував підозрюваного про те, звідки кров, він помітно нервував. Цей свідок довго переховувався – перебував у столиці. У поясненнях він повідомив, що перебував там, оскільки так склалися обставини. Я сподіваюся, що, можливо, хоча б після цих показів зміниться хід подій у цій справі», – каже Олена Хріненко.
Діана зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали пів року. У березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботців її рештки знайшли, що підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали у серпні того ж року у Польщі. Це 28-річний житель сусіднього села Новотрепівки Микола Середніцький.
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