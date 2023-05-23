У суді не без виродка

Жадібність фраєра згубила.

Заради Бога, ущипніть мене хтось! Не вірю очам своїм. На лаві підсудних головний суддя в Україні, наш непідкупний Фемід – голова Верховного Суду Всеволод Князєв!

Ні, ну є вже один такий топ-чиновник в історії нашої країни – прем’єр-міністр Павло Лазаренко. Але, по-перше, він уже був екс, а по-друге, присів не на українську, а на американську лаву підсудних. Тож про Князєва можна говорити як про унікальний прецедент в історії незалежної.

Спершу спробуємо відповісти на головне запитання – за що? Відповідь «за хабар у розмірі 2,7 млн доларів» не зараховується як неповна. Можна подумати, що це перший такий хабар у нашій країні! Повірте, навіть не другий і не двадцять другий. Ця неймовірна для нас з вами купа бабла насправді – лише привід, а про причини можна поки що здогадуватися.

Переказувати історію двадцятирічної судової тяганини олігарха Жеваго та його конкурентів за володіння Полтавським ГЗК не варто – можна збожеволіти. Але фінальна стадія виглядає так: спочатку у травні 21 року Господарський суд Києва підтримав Жеваго, потім Апеляційний суд став на бік його опонентів, і вже 19 квітня цього року Верховний Суд України виніс остаточний вердикт на користь олігарха. Дуже схоже, що ця схема судових рішень «так – ні – так» стала ключовим моментом в успішному розведенні лоха на гроші. Але потім щось пішло не так…

Для повноти картини кілька слів про самого Князєва. 44 роки, адвокат, викладач, юрисконсульт, суддею став 10 років тому, у реформованому за міжнародними стандартами Верховному Суді – з 2016 року, голова ВСУ з 2021-го. Зарплата близько двохсот тисяч грн.

Отже, кому міг нагадити в борщ Князєв? Його високий статус свідчить, що гіпотетично це можуть бути лише перші особи держави. Але жодних конфліктів у Князєва ні з Зеленським та Єрмаком, ні навіть зі Шмигалем та Стефанчуком начебто немає й не було.

Є ще ймовірність, що Князєва «здала з тельбухами» сторона Жеваго. Навіщо? Гроші йому все одно не повернули б. Втім, потрібне судове рішення у Жеваго вже на руках, а за таку цінну інформацію про топ-хабарника можна від найвищої влади індульгенцію за попередні гріхи оптом отримати. Решта приводів «звалити» Князєва, включаючи найнеймовірніші версії (навіть побутову), вже з галузі конспірології, і витрачати на них час і місце просто шкода.

Що лишається? Так, смішно! Так, не віриться, але з усього видно, що НАБУ та САП спрацювали як треба, а переможець усіх конкурсів на IQ та доброчесність Князєв – круглий дурень. Який сам заліз у зашморг.

Хоча, може, і не зовсім сам. Можливо, допомогли добрі люди. Нічого не вдієш, люблять наші правоохоронці такий заборонений прийом, як «провокація хабара». Хоча про нього знають навіть діти в школі. А судді просто не можуть не знати! Особливо після грандіозної за дурістю історії судді Чауса. Пам’ятаєте, який банки з грошима закопував? Значить, все-таки дурень?! Такий глибокий висновок побічно підтверджується тим фактом, що з переданих та помічених 2,7 млн доларів слідчі досі не знайшли близько мільйона. Незважаючи на більш ніж 30 проведених обшуків у Князєва та його колег. Хочете, самі зробіть припущення, куди зникла така сума. Я не можу – мене сміх розбирає…

Але давайте підбивати проміжні підсумки – по порядку, зліва направо.

Ані висока посада (навіть найвища), ані вивчений напам’ять Кримінальний кодекс не дає гарантій від корупції.

Ніякі конкурси, атестації, міжнародні журі, ні «Ради доброчесності», ні поліграфи, ні пальці у двері не можуть перешкодити переходу з князя в грязі.

Не стримає й величезна зарплата – хабар завжди б’є її, як козирний туз шістку.

У цьому випадку синхронно спрацювали дві структури – антикорупційна (НАБУ) та судова (Верховний Суд), які затримали та посадили Князєва. І, здається, вдалося.

Але якщо вдалося із самим Фемідом, то із суддівською шантрапою, яку ще вчора на смерть захищала кругова порука, що не дозволяла навіть оштрафувати суддю-алкаша за п’яну їзду, тим більше має вдатися? Чи все ж таки не поспішати з висновками, почекати, чим справа скінчиться? «Справа Князєва», я маю на увазі.