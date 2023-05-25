Чому немає пільги?

Головним управлінням нараховано 2631 пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільга), 182 особам відмовлено у призначенні пільги. Через поштові відділення пільги отримують 5,7 тис. осіб, а через банківські установи – 27,6 тис. осіб.

Якщо особа – пільговик, які до нього вимоги та підстави відмови в наданні пільги?

Види пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та механізм їх надання визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Пільговик зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд України про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, або неповідомлення про зміну обставин, які вплинули на розмір виплачених пільг, на вимогу Фонду повертаються отримувачем пільги.

Надання пільги припиняється:

з причин, які унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, – з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Якщо пільговик відмовляється добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги, питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку.

Тож, вкотре звертаємося до отримувачів пільг з рекомендацією повідомляти пенсійну службу про зміни, які впливають на право призначення та нарахування допомог та пільг задля уникнення переплат та повернення коштів.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області