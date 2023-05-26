Юристи УВФ пояснили, хто може отримати грошову допомогу за шкоду

здоровʼю та життю 1 травня 2023 року почав діяти Закон “Про одноразову

грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам

критичної інфраструктури…”

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*Юристи УВФ пояснили, хто може отримати грошову допомогу за шкоду

здоровʼю та життю*

1 травня 2023 року почав діяти Закон “Про одноразову грошову допомогу за

шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної

інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого

самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти

України”.

*Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду

життю та здоров’ю мають особи:*

* працівники об’єктів критичної інфраструктури

* державні службовці

* посадові особи місцевого самоврядування, що стали особами з

інвалідністю у зв’язку з пораненням, втратою кінцівок, контузією або

внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових

(службових, професійних) обов’язків у період військової агресії рф

проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних

(бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати

бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

У разі загибелі (смерті) осіб, зазначених вище, одноразова грошова

допомога за шкоду життю та здоров’ю призначається і виплачується членам

їхніх сімей.

*До членів сімей загиблих (померлих) осіб належать:*

батьки, якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не

були позбавлені стосовно нього батьківських прав

2. один із подружжя, який не одружився вдруге

3. малолітні та/або неповнолітні діти

4. повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою

здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у

закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та

вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в

одному із зазначених закладів та вступом до іншого закладу або у

період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним

рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період

не перевищує чотирьох місяців), до закінчення цих закладів освіти,

але не довше ніж до досягнення ними 23 років

5. повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей

6. повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з

інвалідністю до досягнення повноліття

7. утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується

пенсія.

*Розмір одноразової грошової допомоги:*

* особам з інвалідністю I групи — 800 тисяч гривень;

* особам з інвалідністю II групи — 500 тисяч гривень;

* особам з інвалідністю III групи — 200 тисяч гривень;

* у разі загибелі (смерті) — 1 мільйон гривень.

До початку літа 2023 року Кабінет Міністрів має забезпечити ухвалення

нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону.

Тобто, перелік об’єктів критичної інфраструктури, на працівників яких

поширюється дія цього Закону, детальна процедура призначення та виплати

одноразової грошової допомоги мають бути визначені найближчим часом.

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