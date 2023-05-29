Олександрія святкова

До Дня міста, який відзначався минулими вихідними, олександрійці збирали кошти для військових і на авто. Відбулося кілька цікавих концертів та турнір з крокету.

У своєму зверненні до мешканців міста голова міськради Сергій Кузьменко відзначив, що Олександрія – старовинна й сучасна, наповнена тихим затишком і шаленою енергією, така різнобарвна та найрідніша. Місто відзначає 277-й день народження.

«Цей день особливий для кожного з нас. Він цікавий для маленьких олександрійців, які тільки починають досліджувати рідні вулиці. Захопливий для молоді, яка невпинно генерує ідеї для розвитку міста. Важливий для дорослих, кожен з яких на своєму місці творить маленьку історію. Зворушливий для тих, хто знайшов тут свій прихисток і почав нове життя. Повномасштабне вторгнення рашистів внесло свої корективи у життєві плани кожного. Олександрійці – не виняток. Багато ідей залишилися недосяжними, а проєкти змінили свій напрямок. Але завдяки вашій згуртованості, незламності, відкритому серцю, ми працюємо над розвитком і вдосконаленням кожної сфери життєдіяльності міста. Наші земляки захищають країну, волонтерять, не втрачають надію і наближають нас до Перемоги. Цим неможливо не пишатися. І я вірю, що після Перемоги місто розквітне й засяє новими барвами. Вона подарує позитивні емоції олександрійцям та гостям нашого міста», – відзначив міський голова.

У перший день святкування відбувся 24-й міський фестиваль хореографічного мистецтва, який зібрав 31 колектив з Олександрії, Олександрійського району, Кременчука, Знам’янки та Світловодська.

Ввечері пройшов благодійний концерт біля центрального фонтану. Просто неба для містян та гостей співали олександрійські та запрошені колективи, гурти й кавер-виконавці. Вздовж однієї з центральних алей діяла виставка-продаж сувенірів від місцевих майстрів та майстринь.

А 28 травня відбувся благодійний рейтинговий турнір IІ Оpen Oleksandria з настільного тенісу. У турнірі взяли участь понад 40 спортсменів, які представляли Київ, Харків, Кропивницький, Одесу, Гадяч, Кривий Ріг, Кременчук, Запоріжжя, Херсон, Полтаву та Олександрію. Найстаршому учаснику 75 років, наймолодшому – 14.

Загалом за два дні святкувань городяни зібрали близько 100 тисяч гривень.