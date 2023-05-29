Стрибок до Кракова

Блискуче розпочав літній сезон кропивницький стрибун у висоту Олег Дорощук, який здобув право представляти Україну на ІІІ літніх Європейських іграх у Кракові.

Нагадаємо, що в цьому році розпочався відбір на Олімпійські ігри до Парижа. І досягнути мети можна двома шляхами: виконати доволі високий олімпійський норматив (до Токіо він складав 233 см) або набрати достатню кількість рейтингових очок. І в цьому плані будь-який старт важливий. Особливо командний чемпіонат України серед дорослих та молоді, який проходив днями у Львові. За нагороди боролися 18 легкоатлетів. І в такій солідній компанії кропивничанин Олег Дорощук підтвердив свій високий клас. Учень Геннадія Здітовецького розпочав змагання з подолання висоти 205 см, яку взяв із першої спроби. І всі подальші висоти (210, 215, 220, 223, 226 см) бронзовий призер юнацької Олімпіади 2018 року теж брав виключно з першої спроби. Уже в ранзі переможця командного чемпіоната України 2023 року, Олег Дорощук спробував подолати 230 см. Цього разу така висота не підкорилася. Ну а далі міжнародні старти, на яких вихованець кропивницької ОСДЮШОР-2 продовжить свій нелегкий шлях на Олімпіаду 2024 року в Парижі. Першим серйозним випробуванням для нашого стрибуна стануть ІІІ Європейські ігри, які відбудуться в Польщі з 21 червня по 2 липня 2023 року.