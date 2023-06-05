Контрафактний тютюн – внутрішній ворог

Це є факт, і сприймемо його. Країна воює, протистоїть потужному ворогу, кожну копійку спрямовує на допомогу армії, громадяни донатять, підприємці купують спорядження захисникам, переобладнують авто для них… Тим часом дещо у нас продається безакцизно, тобто без податків в бюджет. Серед «дещо» – тютюнові вироби.

На жаль, маю цю згубну (усвідомлюю) звичку. Є певний стаж і досвід. Жодного разу не купувала сигарети, які вартують дешевше, ніж в офіційних мережах торгівлі. Підсвідомо в мене була до цього гидливість: дешевше – гірше, шкідливіше.

Сусід вийшов на подвір’я з цигаркою. – Олег, що куриш? – Щось нове – SIR. І білоруські трапляються. А нещодавно натрапив на взагалі якесь диво – жодного маркування, напису, не говорячи про акцизну позначку. – Де купив? – На Центральному ринку. – Скільки коштує пачка? – 50 гривень. – Це ж ненормально, підозріло дешево. Які на смак? – Поганющі. Фу! Мабуть, буду кидати курити.

Це приватний випадок. Але ж контрафакт – це загальноукраїнська шкода економіці. Щоб ви розуміли: у легальній мережі продажу пачка вартує в середньому 80 гривень, в сумнівній – вдвічі дешевше. Начебто всі про це знають, проте знайомі курильщики радіють: знайшли дешеві сигарети! А звідки вони в нас? Хто дозволяє реалізовувати? Хто їх завозить сюди? Де контроль?

Отримати відповідь на цілком логічні запитання було нескладно – радо зголосилася Наталія Фесюн, генеральна директорка асоціації «Укртютюн». Ми мали кілька очевидних запитань. Звідки контрафакт в нашій країні? Чому він реалізовується відкрито? Як з цим явищем борються? Які збитки, втрати через це має бюджет?

Отже, за словами пані Наталії, контрафактні (підроблені) сигарети масово виробляються в Україні. Як підпільними (повністю нелегальними) виробництвами, так і деякими квазілегальними виробниками, що мають ліцензію, однак поряд з легальною продукцію виробляють контрафакт з підробленими акцизними марками.

Причин і підстав, чому контра­факт відкрито реалізовується в Україні, чимало. Є ключові. Перша – правоохоронці не горять бажанням «бігати по кіосках» і «ганяти бабусь», вважаючи протидію нелегальній торгівлі тютюновими виробами другорядним завданням, не вартим зусиль, що витрачаються. Між тим, це не про бабусь, а про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та організовану злочинність.

Друга причина – це корупція у контролюючих і правоохоронних органах. Не секрет, що нелегальна торгівля тютюновими виробами нерідко «кришується» нечистими на руку правоохоронцями або податківцями на місцях. Вони не просто «не помічають» відповідної незаконної діяльності, але й заздалегідь попереджають нелегальних ділків про перевірки. Внаслідок чого останні встигають закрити торгову точку та втікти або, навіть, вивезти нелегальну продукцію і пережити перевірку без жодних незручностей.

Третя, не менш суттєва, причина – толерантне ставлення суспільства до проблеми. Щорічне підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, яке має на меті зрівняти його ставки в Україні з мінімальними ставками в країнах ЄС, призвело до суттєвого здорожчання відповідної продукції. Понад 70% вартості пачки сигарет – це податки. Але навіть у мирний час доходи населення були неспівмірними з європейськими. Повномасштабна війна відкинула багатьох на межу виживання. У таких умовах споживачі не лише свідомо роблять вибір на користь нелегальних сигарет (які часто коштують удвічі дешевше), але й сприймають нелегальну торгівлю як певну форму колективної взаємодопомоги. Мовчазний консенсус, спрямований на обхід «драконівських» заходів держави. Тому, на жаль, дуже часто споживач є не союзником у боротьбі проти нелегальної торгівлі, а особою, залежною від тіньових ділків і до певної міри лояльною останнім.

Щодо боротьби з цим явищем. Парламентарії змінюють законодавство. Правоохоронці виявляють та закривають нелегальні виробництва. Податківці проводять перевірки суб’єктів господарювання. Нацполіція виявляє та штрафує осіб, що реалізують тютюнові вироби без статусу суб’єкта господарювання, без ліцензії або з порушенням правил торгівлі такими виробами тощо. Однак, як казав Валерій Лобановський, – результат на табло. Після певного падіння наприкінці минулого року доля тіньового ринку знову почала збільшуватись, досягнувши у лютому 2023 року понад 20% від загального обсягу ринку сигарет. А це означає, що поточних заходів недостатньо.

«На наш погляд, першочерговими заходами, які державі варто вжити у сфері протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів, є такі: припинення «схеми DutyFree», що використовується для ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах; викриття та закриття великих підпільних виробництв; якнайшвидше прийняття у другому читанні та в цілому президентського законопроекту № 5420 про криміналізацію товарної контрабанди, який, серед іншого, передбачає запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів; розробка та затвердження Стратегії протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на п’ять років», – зазначила Наталія Фесюн і додала: «Не зайвою буде посилена й скоординована робота правоохоронних органів на місцях. А для цього необхідна політична воля місцевих органів влади припинити нелегальну торгівлю тютюном в межах конкретного населеного пункту/району/області».

Щодо збитків, втрат бюджету через це ганебне незаконне явище пані Наталія навела цифри, які вражають. За прогнозами КАНТАР Україна, якщо лютневі показники не змінюватимуться протягом року, бюджети всіх рівнів недоотримають у 2023 році 22 мільярди гривень (!) податкових надходжень внаслідок нелегальної торгівлі сигаретами. Однак остаточна цифра збитків, ймовірно, буде більшою, оскільки тіньовий ринок сигарет демонструє тенденцію до зростання… На жаль, суспільство та держава не усвідомлюють масштаб проблеми повною мірою.

Відмовитися від багаторічної звички складно – це факт. Курці з досвідом можуть навіть розрізнити якість тютюну. То чому ви, «гурмани», купуєте солому, розфасовану в підвалі?

Маєте слабкість? Курите? Не змогли до сьогодні сказати собі «ні»? Є три варіанти: або купуєте контрафактний товар, тим самим підриваючи економіку рідної країни, яка протистоїть ворогу, або ліцензійний, або кидайте курити! Я обираю третє.