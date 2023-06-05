Олександрія: місто-волонтер

Минулий тиждень у другому місті області був дуже насичений подіями. З’явилися остаточні цифри збору коштів для ЗСУ у День міста, розпочало роботу з вивезення сміття КП «Чисте місто», над ратушею англійського міста Бат замайорів прапор Олександрії. Відкрився кінотеатр на три зали. Дитяча художня школа відзначила 50-річчя свого заснування. До громади прибула чергова фура з гуманітарним вантажем від благодійної організації «БФ “Безпечне майбутнє”».

Виявилося, що за декілька святкових днів у місті зібрали 1 млн 746 тис. гривень на підтримку ЗСУ. «Олександрійці, ви неймовірні! Дякую всім, хто донатив, виступав, організовував заходи. Внесок кожного – неоціненний. Дякую представникам бізнесу, що в такий непростий для країни час знайшли можливість привітати рідне місто. Рекордний донат – 500 тис. гривень. Найбільші внески для Перемоги зробили Юрій Скічко, Олександр Федюк, Андрій Давидовський, Анатолій Кузьменко, Олександр Логвинов, Анатолій Поляцький, Іван Мірошниченко, Павло Фесюк, Олег Гушлевський, Анатолій Дорофеєв, футбольний клуб “Олександрія”. Зараз радимось із військовими, щоб якомога ефективніше для них використати зібрані кошти. Дякую всім, хто зробив Олександрію справжнім містом-волонтером», – пише на своїй сторінці в Телеграм міський голова Сергій Кузьменко.

Протягом 1 червня в різних куточках громади відбулося багато заходів для малечі. Діти, які брали участь у розважальних програмах, отримали подарунки. Це м’які ведмедики від жителів британського міста Бат. Загалом протягом трьох днів їх отримали понад 1800 дітей. У цей день голова міськради Сергій Кузьменко традиційно прийшов до вихованців Центру соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя». Подарував їм новий батут, а вони, як завжди, на внутрішньому дворику підготувались до теплої зустрічі.

КП «Чисте місто» починає вивезення твердих побутових відходів. Це лише один із великих кроків ЖКГ на шляху до європейського рівня надання послуг. Підприємство обслуговуватиме багатоквартирні будинки й приватний сектор міста, приватні забудови Байдаківського та Перемозького мікрорайонів, села Головківку, Іванівку, Звенигородку, Марто-Іванівку, Олександро-Степанівку, Головківське, Ізмайлівку, Видне, Гайок, Королівку, Піщаний Брід та Пустельникове. На сміттєзбиральних майданчиках у дворах багатоповерхівок почали встановлювати нові баки. Вивозитимуть сміття з майданчиків спеціалізованими автомобілями, що придбали за кошти міського бюджету.

У місті з’явився кінотеатр. Працюватимуть одразу три кінозали, що можуть одночасно розмістити близько 160 людей. За словами Сергія Кузьменка, у місто прийшла серйозна мережа кінотеатрів Blockbuster. Вони інвестували хороші гроші – близько 10 мільйонів гривень. Міський голова подякував Blockbuster за безкоштовні квитки на дитячі сеанси, які з нагоди Дня захисту дітей передали дітям, що потребують особливої уваги від суспільства.

1 червня в міській дитячій лікарні за допомоги Фонду ЮНІСЕФ відкрилася «Кімната здорової дитини». У першу чергу, вона призначена для перебування в ній дітей після вакцинації, адже батьки знають, що одразу після щеплення малеча має трохи затриматися в лікарні через можливі побічні реакції організму.

Усі ці заходи, інвестиції, мільйонні донати є безперечним свідченням довіри до міської влади. Місто змінюється на очах. І не без допомоги та щоденної, кропіткої діяльності керівництва громади.