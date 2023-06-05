Виконував наказ Януковича

Минулого тижня у Кропивницькому засудили 42-річного місцевого жителя Миколу Фоменка, який, згідно з обвинуваченням, намагався допомогти росіянам вчинити ракетний обстріл.

Фоменко – родом з Одеси, громадянин України, з вищою освітою, неодружений, бездітний, раніше не судимий, останнім часом працював електромеханіком на залізниці. Допомагаючи агресору, керувався ідеєю.

Згідно з матеріалами обвинувачення, у січні 2022 року Фоменко отримав у Telegram повідомлення від службовця фсб росії, який назвався Артуром і попросив передавати йому координати будівель СБУ, поліції, військових частин, автошляхів, залізниць. З 25 листопада 2022 року Фоменко збирав ці відомості й ділився ними з Артуром. Щодня інформував про ситуацію у Кропивницькому, зокрема про забезпечення міста електроенергією. 6 січня 2023 року Фоменко відправив Артурові файл з інформацією про мережу «Кіровоградобленерго». 15 січня отримав завдання встановити GPS-трекер біля електропідстанції у Кропивницькому. Прилад мав допомогти росіянам у здійсненні ракетного удару, запланованого на 22 січня. Придбавши GPS-трекер, Фоменко налаштував його і отримав чергову інструкцію від Артура. «Будемо сподіватися, що камер там не буде і мене не вирахують. Я куплю ще перцю, щоб собака не внюхала», – пообіцяв Фоменко. 21 січня він поклав прилад біля огорожі підстанції. Одразу ж його затримала СБУ. Поряд валявся пакетик з-під меленого перцю.

Під час розгляду справи у Ленінському райсуді Фоменко розповів, що керувався ідеєю: «Так, усі ці дії я робив. Я виконував наказ головнокомандувача, коли він у 2014 році просив допомоги у російської федерації. Україна як держава не існує після революції, державного перевороту, на мою думку».

Прокурор Володимир Лещенко просив відправити підсудного за грати на 15 років і конфіскувати його добро. Ангеліна Дуднік, захисниця Фоменка, просила призначити йому мінімальне покарання й не вдаватися до відчуження майна. Мовляв, він сприяв досудовому слідству, а його дії не спричинили тяжких наслідків. Фігурант не скористався правом виступити з останнім словом.

Суд визнав його винним у державній зраді й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще не набрав законної сили. Фоменко може оскаржити його. Тим часом він подав клопотання, щоб його видали росії в обмін на українського полоненого.