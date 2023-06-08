№23 (1540)

Номер тижневика «УЦ» від 8 червня 2023 року
«Сталеві мурахи»: допомогти всім
«Ми одна сім’я – один за одного»
Контрафактний тютюн – внутрішній ворог
В донецьку лікарню до Кропивницького
З філософського факультету – на війну
Номер тижневика «УЦ» від 8 червня 2023 року
«Сталеві мурахи»: допомогти всім
«Ми одна сім’я – один за одного»
Контрафактний тютюн – внутрішній ворог
В донецьку лікарню до Кропивницького
З філософського факультету – на війну
Як отримати невиплачені суми пільг на оплату житлово-комунальних послуг?