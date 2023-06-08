№23 (1540)

By
Андрій Флоренко
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00:59

Номер тижневика «УЦ» від 8 червня 2023 року

Кандидатська профанація

«Сталеві мурахи»: допомогти всім

Останній дзвоник-2023

Олександрія: місто-волонтер

До нас прийшов інвестор

«Ми одна сім’я – один за одного»

Контрафактний тютюн – внутрішній ворог

В донецьку лікарню до Кропивницького

З філософського факультету – на війну

Виконував наказ Януковича