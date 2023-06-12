Нові горизонти співпраці медиків

Ми, Кіровоградщина, всім, хто до нас приїжджає, раді. Тим більше медикам. Особливо досвідченим, які радо діляться надбаннями та пропонують нові проєкти. Минулого тижня на базі кіровоградської обласної лікарні відбулася безпрецедентна подія – практична конференція «Горизонти співпраці медичних установ Кіровоградщини з установами АМН України».

Приводів візиту було декілька. Про них розповімо конкретно. Спершу гості – академіки Василь Лазоришинець і Олександр Усенко – відвідали обласний онкоцентр. Чому спершу поїхали саме туди? Про це ми дізналися від генерального директора обласного онкоцентру Костянтина Яриніча:

– Гості ознайомилися з роботою онкоцентру, побачили рівень надання онкологічної допомоги, а ми поділилися інформацією про державно-приватне партнерство з «Томоклінікою». Насправді те, що модель державно-приватного партнерства, яка реалізована на Кіровоградщині, є єдиною в Україні, здивувало навіть академіків. Саме те, що пацієнт може отримувати допомогу в обох медичних закладах, які підтримують один одного, покращують якість та рівень надання медичної допомоги.

Ми обговорювали співпрацю нашого центру з Академією медичних наук України стосовно трансплантології. Це актуально. І про це вони докладно доповіли на конференції.

Зі слів гостей, рівень надання онкологічної допомоги в нашому центрі високий. І трансплантологію онкологічних пацієнтів обговорили – її перспективи.

На конференції, в якій взяли участь лікарі медзакладів обласного центру та районів, було представлено кілька актуальних доповідей: «Кардіохірургія в умовах воєнного стану», «Трансформація спеціалізованої хірургічної допомоги в цивільному медичному закладі під час воєнного стану», «Гіпертрофічна кардіоміопатія як фактор ризику раптової серцевої смерті», «Трансплантація печінки: досвід інституту Шалімова», «Трансплантація серця» та інші.

Чому саме такі теми були обрані та представлені? На це та інші питання «УЦ» відповів директор ДУ «НІССХ імені Амосова», академік Василь Лазоришинець (така удача «спіймати» фахівця такого рівня!):

– На теренах Кіровоградщини, на базі обласної лікарні, відбувся надзвичайно важливий захід – науково-практична конференція за участю двох інститутів: Амосова і Шалімова. Мова йшла про спів­працю в практичній медицині і в науковій. Зокрема, ми зупинилися на розвитку трансплантології. Кіровоградщина – одна з небагатьох областей, де досі не виконується пересадка органів. А з допомогою науково-дослідних інститутів, вважаю, це стане можливим.

До того ж ми маємо величезний досвід співпраці і розвитку серцево-судинної хірургії в вашому регіоні на базі обласного кардіодиспансеру. Спочатку запустили ендоваскулярне лікування гострих коронарних синдромів, а згодом і оперативні втручання на серці, які сьогодні успішно виконуються.

– А щодо вашої доповіді?

– Вона побудована не просто на досягненнях серцевої хірургії, які має наш інститут, а на серцевій хірургії в умовах воєнного стану. Нам прийшлося перебудовуватися й надавати кардіохірургічну допомогу військовослужбовцям. Сподіваюся, що для присутніх хірургів це було цікаво і, найголовніше, актуально й корисно. Ми продемонстрували нові наукові розробки, інноваційні методи лікування саме військовослужбовців.

А мої колеги говорили про транс­плантацію серця, інших органів, раптові смерті. Цікава доповідь про мікрохірургію. Загалом, переконаний, це буде мати практичне значення. І наші колеги знатимуть, що відбувається в центральних науково-медичних закладах, куди треба рухатися їм спільно з нами.

– Здається, що на фоні війни українська медицина не загальмувала, а зробила крок вперед.

– Звичайно, сталася переоцінка. Суспільство побачило і усвідомило, що наші медики, наша медицина є надзвичайно потужними. І потенціал у нас величезний. Так, нам прийшлося мобілізуватися, щоб 24 години на добу надавати медичну допомогу. І, скажу вам, навіть ті наші громадяни, які виїхали до Європи, Америки, порівняли й оцінили. Мені телефонують, пишуть: «Наша медицина набагато краща».

Звичайно, куратором цієї події був очільник обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко. Чому зірки від медицини такого рівня приїхали до нас?

– Ми їх запросили. Так, це подія: до нас приїхали керівники і представники найпотужніших медичних закладів Академії медичних наук, пов’язаних з хірургією. Це те, що нам потрібне. Вони рухають медичну науку, нові засоби лікування – саме те, що нам потрібно зараз.

Мета візиту? Ми вже співпрацюємо – кличемо їх на складних пацієнтів, але ми обговорювали взаємні, більш дієві, контакти, співпрацю з залученням наукових клінік України. Якщо конкретно,то інститут Амосова з 2016 року допомагає нам в кардіохірургії.

І ще одна удача – Олександр Усенко! Директор ДУ НІХТ імені Шалімова. Академік. Багато розумного, дієвого, корисного розповів на зібранні, поділився з колегами:

– Ми приїхали на запрошення друзів. Один з них – Костянтин Яриніч. Він познайомив з Райковичем – головою ОВА. У нас з Костянтином давні колегіальні, професійні, дружні стосунки. Але основна мета візиту – розробити систему трансплантації органів в Кіровоградської області. Є все – база, спеціалісти, потенціал, законодавча база – для того, щоб цей процес став дієвим.

Розумію, що на Кіровоградщині до цього поки що не готові. Але неправильно буде тут, в центрі України, це не робити. Покажемо, навчимо, запросимо до себе, приїдемо… Ми відкриті.

Ну і Лариса Андрєєва. Генеральний директор закладу, куди приїхали академіки. Знаємо, що її не налякаєш – всяко бувало. А тут ще й адекватні, розумні, з ідеями приїхали:

– Цей захід, ця конференція – корисно не тільки для наших фахівців, а й для спеціалістів області. Рада тому, що були не просто доповіді, а й слушні питання. Чесно, мене це приємно здивувало. Коли є запитання? Коли є відповіді. Я їх маю.