Вчися влучно стріляти!

Напевно, більшість з вас пам’ятає це гасло, яке вивішували біля кожного тиру. Та й тирів у минулому було достатньо, аби навчитися стріляти по мішенях, позмагатися з друзями. Тирів не залишилося. Хто тоді, в минулому, міг припустити, як вміння стріляти знадобиться сьогодні!

Мова піде про унікальну локацію, яка віднедавна відкрилася у Кропивницькому – другому місті після Києва. Це демозона навчальної системи вогневої підготовки. Вона працює на базі авторизованого центру «ВКТ Сервіс». Ми прекрасно знаємо цей сервісний центр – багато років звертаємося по допомогу в ремонті та обслуговуванні гаджетів. Тепер там ще й вчать влучно стріляти.

– Це розробка українських програмістів, – пояснює Дмитро Коваленко, керівник кропивницього проєкту. – Є макети, є перероблена оригінальна зброя – NLAW, Stinger та кілька інших. За допомогою проєктора на екран або будь-яку стіну виводиться «поле бою». Програма дозволяє змоделювати час доби, погодні умови. Людина обирає вид зброї, наш інструктор навчає, як нею користуватися, і можна воювати, знищувати ворога та його військову техніку.

Усе це «вигадала» київська компанія «LODGICS 7 Україна». Розроблено 26 видів зброї. У нашому місті поки що представлено 6, серед яких стрілецька, гранатомети, ПТРК, ПЗРК, ПТКР. Пропонується (і вже використовується) військовим, МВС, СБУ, ТРО, навіть ОТГ.

Один постріл на полігоні з будь-якого виду зброї недешево коштує. Тут, у віртуальному тирі, можна навчатися стріляти, не заглядаючи у власний гаманець або в бюджет міста чи країни. Так, демоверсія на Київській поки що безкоштовна. Треба лише зателефонувати – 099 70170 01 – та забронювати день і час.

Дмитро Коваленко каже, що активно до них ходять військові. Часті гості – студенти та учні старших класів. Виявляється, що молодь краще справляється зі зброєю та влучніше стріляє.

Кілька міст, зокрема Львів, нещодавно закупили інтерактивний тир. «ВКТ Сервіс» минулого тижня презентував унікальний проєкт на першому обласному форумі з цифрової трансформації Кіровоградщини. Є надія, що віртуальні тири в найближчий час запрацюють в області. Вміння володіти зброєю, на жаль, з огляду на сьогоднішні реалії, не завадить нікому.