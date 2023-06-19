Всього лише за 1%

«Мы могли бы служить в разведке». Ці слова з популярної колись пісні згадалися у зв’язку із недавнім затриманням у Кропивницькому посадовиці податкової служби, підозрюваної в здирництві, – працівники ДБР перервали її вуличну прогулянку з дитиною у візку, в якому, крім дитинчати й іграшок, виявили ще й 50 тисяч гривень.

Якщо вірити ДБР, це – частина винагороди (в розмірі 90 тисяч гривень), яку вона зажадала від підприємця за розблокування податкових накладних. Нагрянувши до підозрюваної додому, працівники ДБР знайшли там нажиті непосильною працею мільйон гривень, шість тисяч євро та 26 тисячі доларів США.

Одночасно в полі зору правоохоронців опинилася ще одна трудівниця місцевої податкової. У повідомленні ДБР ідеться, що вони діяли у змичці – начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ та начальниця відділу роботи з ризиками. Але процесуальний статус підозрюваної має поки що одна з них – та, чию прогулянку з дитиною було віроломно перервано.

Після того підозрювана побувала в Кіровському райсуді Кропивницького, де розглядалися питання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від служби. Про її права пеклося двоє адвокатів.

Як повідомило «Суспільне Кропивницький», прокурор просив суд відправити фігурантку в слідчий ізолятор на два місяці, а заставу визначити в розмірі мільйона гривень. На думку прокурора, перебування підозрюваної на волі може зашкодити слідству. Мовляв, вона може вплинути на співробітників, які теж мають стосунок до реєстрації і перевірки податкових накладних, схилити колег до неправдивих свідчень.

Звісно ж, підозрювана не стала перекладати відповідальність на дитину, яка гіпотетично могла підібрати 50 тисяч на дорозі й непомітно покласти їх до себе у візок. Жінка просто заявила, що не визнає підозри: «Я з 2014 року є начальником відділу контролю відшкодування ПДВ, основною функцією цього відділу є контроль за відшкодування ПДВ з бюджету. До реєстрації податкових накладних, їх зупинення, комісії, яка розглядає зупинення накладних, я не маю жодного відношення».

Під варту фігурантці, зрозуміло, не хотілося. Захисники просили суд застосувати стосовно неї запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Суд постановив тримати її під вартою впродовж двох місяців, давши можливість вийти з буцегарні після внесення застави в розмірі 187 тисяч гривень, тож цілком можливо, що підозрювана вже на волі.

Іншим рішенням суд відсторонив підозрювану від роботи на два місяці.

Вимагала вона у підприємця гроші чи стала жертвою інсинуації, але незаперечним є той факт, що держава сама потурбувалася, аби податківці збагачувалися на блокуванні-розблокуванні податкових накладних.

Усе почалося 2019 року, коли головою парламентського комітету з питань оподаткування став Данило Гетманцев. Його називають автором ідеї, що лягла в основу урядової постанови № 1165, яка дала податківцям можливість блокувати податкові накладні підприємств без конкретних підстав. Восени торік під санкції податкової потрапила мало не половина підприємств країни. Податкові накладні блокувалися, а ПДВ за ними не повертався. Про це свавілля знають усі, в тому числі в НАБУ.

«Це фактично призупиняє розрахунки між контрагентами або унеможливлює відшкодування ПДВ, знищує репутацію компанії та вимиває обігові кошти підприємства, оскільки суб’єкт господарювання не може скористатися своїм правом на податковий кредит», – сказали в НАБУ, коментуючи недавнє затримання посадовиці головного управління Державної податкової служби в Львівській області, яка теж підозрюється у вимаганні грошей у підприємців за розблокування податкових накладних. Львів’янка начебто оцінювала свої послуги в розмірі півтора процента від сум, вказаних у заблокованих накладних, і попалася на отриманні 200 тисяч гривень. Нашій інкримінують всього лише один процент.

Віктор Іваненко, «УЦ».