Європейські ігри: з вірою та надією

З 21 червня по 2 липня в 13 містах Польщі відбудуться ІІІ Європейські ігри, які в багатьох видах спорту будуть етапом відбору до Олімпіади в Парижі. Україна відправляє на ці представницькі старти дуже потужну за складом делегацію. Радує й те, що серед учасників своєрідної Європейської Олімпіади будуть і представники Кіровоградщини. Олег Дорощук, якого в секторі буде підтримувати його тренер Геннадій Здітовецький, змагатиметься в стрибках у висоту, а Ілля Попов серед запасних у естафеті 4 по 100 метрів. Ну й спеціальний кореспондент «УЦ» також акредитований на Іграх.

Україну на III Європейських іграх представлятимуть 132 спортсменки та 131 спортсмен. Звання чинних чемпіонів Європейських ігор у Кракові відстоюватимуть боксер Олександр Хижняк, каратистка Аніта Серьогіна, веслувальниця Марія Повх, дзюдоїстка Дар’я Білодід, легкоатлетки Анна Рижикова, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник та Яна Качур. До речі, Тетяна та Яна є вихованками олександрівської та гайворонської ДЮСШ. І хоча зараз вони виступають за Київ, але свій спортивний шлях починали саме на Кіровоградщині. Також цікаво, що головним тренером жіночої команди з баскетболу 3 на 3 є перший наставник кіровоградського БК «Єлисавет-Баскет» Юрій Процюк, а в складі команди грає Оксана Моллова, яка була чемпіонкою України з баскетболу, виступаючи тоді ще в Кіровограді.

А ще до складу української делегації увійшли чемпіонка Європи в стрибках у висоту Ярослава Магучіх, олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан та олімпійська віце-чемпіонка з веслування на каное Людмила Лузан, олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич, дворазовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа та рекордсмен України зі стрибків з трампліна на лижах Євген Марусяк. До чого тут стрибки з трампліна? Цей зимовий вид спорту, в якому поляки мають видатні успіхи, був включений до змагальної програми за бажанням організаторів Ігор. І приймати стрибунів буде знаний курорт у Закопане.

Отже є великі шанси перевершити досягнення Мінську, де наша збірна виборола 52 нагороди різних ґатунків та посіла третє місце в медальному заліку. Але тоді попереду нас були ті країни, які зараз до Ігор не допустили. А взагалі нагороди будуть виборювати атлети 50 європейських держав.

Українці візьмуть участь у 27 із 30 представлених на Іграх дисциплінах: легкій атлетиці (44 атлети), артистичному (синхронному) плаванні (11), веслуванні на байдарках і каное (17) та у гребному слаломі (7), стрибках у воду (10), фехтуванні (24), боксі (13), кульовій (15) та стендовій (4) стрільбі, брейкінгу (3), дзюдо (12), велоспорті (ВМХ-фристайл (1) і маунтінбайк (6)), триатлоні (4), сучасному п’ятиборстві (8), стрільбі з лука (5), настільному тенісі (7), баскетболі 3х3 (4), таїландському боксі Муай-Тай (6), стрибках на лижах (6), бадмінтоні (6), карате (7), кікбоксингу (4), пляжному футболі (24), скелелазінні (5), текболі (4), тхеквондо (8). Пропускатимуть українці змагання з пляжного гандболу, паделу та регбі-7.

Також важливо відзначити, що змагання з 19 олімпійських дисциплін стануть частиною кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. І нашим спортсменам, у будь-якому разі, важливо виступити на змаганнях у Кракові-Малопольське якнайкраще. Адже через незрозумілу політику МОК багато кваліфікаційних олімпійських турнірів українці вимушені пропускати через те, що туди допущені рашисти та білоруси.

Складнощі у висвітлюванні цих змагань, на відміну від Мінську, де об’єкти були розміщені дуже компактно, полягатимуть в тому, що арени розташовані в багатьох містах (Кракові, Закопане, Освенцимі, Крешовиці, Мислениці, Хожуві, Криниці-Здруй, Новому Сончі, Жешуві, Тарніві, Вроцлаві, Новому Торгі та Бельсько Бяла) і встигнути усюди буде дуже важко. Але сподіваємося, що про найголовніше та найцікавіше ми вам обов’язково розкажемо.