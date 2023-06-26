Із Канади з любов’ю

Зазвичай такі візити мають суто протокольний характер. Але перша ж зустріч обласних керівників Кіровоградщини з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою практично одразу стала живою та предметною розмовою. Можливо, цьому чималою мірою посприяла екскурсія до театру ім.Кропивницького й прогулянка під легким дощиком історичним центром міста.

Пані посол – дама дуже серйозна, із солідним кар’єрним бекграундом. Цим вона дуже відрізняється від деяких українських колег, таких, як посол України у Канаді, журналіст Андрій Шевченко чи посол України у Болгарії, сексолог Олеся Ілащук.

Лариса Ґаладза – магістр міжнародних відносин, працювала у міністерстві національної оборони, в управлінні Таємної ради, у міністерстві громадської безпеки. У 2016-2019 роках – генеральний директор програми миротворчих операцій та стабілізації у глобальних справах МЗС Канади. З 2019 року – посол в Україні.

Ну і вишенька на торті: Лариса – канадійка українського походження.

Голова ОВА Андрій Райкович докладно охарактеризував потенціал області та запропонував до уваги Лариси Ґаладзи низку перспективних та цілком конкретних проєктів для взаємної співпраці. У свою чергу пані посол розповіла про увагу прем’єр-міністра Трюдо та канадського суспільства до подій в Україні, підтримку українських біженців та підтвердила готовність й надалі надавати нашій країні допомогу у війні з агресором.

Загалом, як писали колись, «зустріч відбулася у теплій та дружній обстановці».