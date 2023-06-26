Від усього серця!

Поступово, без зайвого пафосу та піару, Кіровоградщина підтягує свою медицину до рівня лідерів. Практично кожен обласний профільний медичний заклад за останні рік-два, навіть незважаючи на війну, зробив потужний крок у освоєнні нової техніки та технологій. І сьогодні на наш регіон уже не дивляться виключно як на глуху аграрну провінцію. Підтвердження тому – візит минулого тижня двох академіків: директора інституту Шалімова Олександра Усенка та директора інституту Амосова Василя Лазоришинця, а також нещодавній приїзд директора Інституту серця Бориса Тодурова.

Провідний український кардіохірург зустрівся з начальником Кіровоградської ОВА Андрієм Райковичем та керівниками медичних закладів області.

– Мав цікаву зустріч із професором Борисом Тодуровим. Те, що знані світила медицини розглядають наші заклади, зокрема Кіровоградську обласну лікарню, як базу для проведення складних операцій на серці, аж до його пересадки – дуже знаково. Це спонукає нас і далі розвивати хірургічні кафедри провідних лікарень, забезпечувати їх висококваліфікованими кадрами, сучасною апаратурою. Вони мають стати лікарнями можливостей! – зазначив після зустрічі Андрій Райкович.

Після візиту до ОВА, як і у випадку з Усенком та Лазарішинцем, відбулася зустріч в обласній лікарні, яка також була присвячена перспективам розвитку трансплантології. Подробиці – від Лариси Андрєєвої, генерального директора обласної лікарні.

– Наш медзаклад співпрацює з Борисом Тодуровим понад два роки. Саме тоді, у розпал пандемії, Тодуров приїхав до нас зі своєю командою та технікою рятувати особливо важких ковідних хворих. З того часу його лікарі бувають у нас регулярно, консультують, проводять прийоми, які збирають багато хворих. Підкреслю – працюють безкоштовно.

За цей час ми перевірили та повірили один одному, стали партнерами, закріпили своє партнерство офіційно. Ми бачимо великі перспективи у нашій співпраці, і не тільки в галузі трансплантології, готові спільно створювати на нашій базі сучасний центр кардіохірургії.