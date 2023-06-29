Що вказує на порушення функції щитоподібної залози

Щитоподібна залоза є органом ендокринної системи, що впливає на такі важливі функції, як обмін речовин, репродукція та адаптаційні процеси. Останнім часом констатується підвищення кількості порушень та хвороб щитоподібної залози. Головними причинами лікарі називають погіршення екології, нестача йоду, неякісна питна вода та неправильно складений раціон.

Серед хвороб, що діагностують в українців, багато випадків злоякісних новоутворень. Найпоширенішим є папілярна карцинома. Найчастіше виявляють такі хвороби:

гіпотиреоз;

вузловий зоб;

дифузний токсичний зоб;

тиреоїдит аутоімунний .

При хворобах щитоподібної залози призначають терапію. В комплексі лікування використовують препарат L-Тироксин, який можна придбати тут https://apteka911.ua/drugs/l-tiroksin-d1487, на сайті МІС Аптека 911. L-Тироксин показаний при лікуванні раку щитоподібної залози, в терапії еутиреоїдного зоба, при гіпотиреозі. Препарат приймають після проведення резекції щитоподібної залози.

Хто в зоні ризику

Порушення функцій щитоподібної залози можуть статись у дітей, дорослих та літніх людей обох статей. Але за даними МОЗ жінки хворіють частіше. Порушення гормонального фону у них трапляється вдесятеро більше, ніж у чоловіків. Менопауза є періодом підвищеного ризику для щитоподібної залози. Жінкам рекомендовано проходити профілактичні огляди у ендокринолога з 35 років. Відсутність жалоб та симптомів не означає, що профілактику треба ігнорувати. Скринінг кожні 5 років дозволить вчасно виявити можливі порушення.

Особливу увагу важливому органу треба приділити під час планування вагітності. Порушення гормонального фону може нашкодити плоду. Хвороби щитоподібної залози негативно впливають на фертильність. Відсутність лікування гіпотиреозу під час вагітності призведе до анемії, або до підвищення артеріального тиску, може спровокувати викидень чи недостатню вагу немовляти при народженні.

Симптоми порушень

Варто записатись на консультацію до ендокринолога, якщо відбуваються наступні зміни та симптоми:

різке схуднення чи набір ваги;

нестабільність настрою;

тривале відхилення температури від норми в сторону підвищення чи зниження;

сухість та подразнення шкіри, ламкість нігтів та волосся;

набряклість тіла, дискомфорт в шиї, сухість в горлі та утруднене ковтання.

Відсутність лібідо, постійна сонливість, задишка та погіршення пам’яті й уваги може бути результатом гормонального збою. Всі ці сигнали організму говорять про необхідність візиту до ендокринолога.