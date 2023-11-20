Грип: передепідемічний період

Похолодало, кількість дітей в групах дитсадків та навчальних класах шкіл зменшилася. Натомість збільшилася їхня кількість в медичних закладах. Настав сезон вірусних захворювань. Про його особливість цього року, а також профілактику ми поговорили з лікарем-педіатром, заступницею медичного директора з материнства та дитинства КНП «Центр первинної медико-санiтарної допомоги №1 м. Кропивницького» Тетяною Діхтяренко.

– Серед усіх інфекційних захворювань найбільш поширеними в останній час є гострі респіраторні, – підкреслила лікарка. – Це зумовлено великою кількістю збудників. Їх більше 200, вони мутують, один вірус може мати своє «сімейство» – підтипи. Вони об’єднані в групи, і таких груп маємо 9.

За словами Тетяни Діхтяренко, найбільша увага приділяється вірусу грипу, який відноситься до ортоміксовірусів. Так, раніше було менше вірусів, вони менше мутували. Але з часом «навчилися» пристосовуватися до зовнішнього середовища, до лікування, препаратів. Справа в тому, що за структурою вірус має поверхневі антигени. Саме вони змінюються. Тому ми маємо віруси грипу типу А, B, C, а ще може бути від 9 до 15 підтипів. Захворюваність збільшується тому, що організм людини виробляє специфічний імунітет до певного типу вірусу.

– Ми говоримо про інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом, – підкреслює лікарка. – Враховуючи скупченість людей в школах, садочках, магазинах, транспорті, вірус швидше передається. При цьому можна не захворіти, вберегти себе. Для цього існують неспецифічні та специфічні заходи профілактики.

Неспецифічні – це все те, що ми самі, без рекомендацій лікаря, можемо виконувати. Це зменшення контактування з людьми, перевага піших прогулянок перед поїздкою в транспорті, обов’язкове миття рук після перебування в колективі, носіння маски. Причому маску в першу чергу повинні надівати люди, які мають ознаки захворювання. Ну і здорові люди за допомогою маски можуть захистити слизові оболонки, які є «вхідними воротами» для повітряно-крапельних інфекцій.

До специфічних заходів профілактики належить вакцинація. Вакцина щороку оновлюється. Інститут грипу вивчає штами, які циркулюють протягом року. На підставі вивченого виробляється нова вакцина, яка використовується під час епідемічного сезону. За наказами МОЗ така вакцина рекомендована, не планова. Її треба купувати. Але спочатку слід звернутися до сімейного лікаря, який порадить конкретну вакцину для конкретної людини. В цьому році пропонують французьку «Ваксігрип Тетра» та корейську «ДжіСі Флю». Їх можна замовити в аптеках, аби зробити щеплення.

До того ж треба підтримувати імунітет. Мабуть, всі знають, як це робити. Вживайте більше овочів та фруктів. Калина, мед, лимон, імбир – обов’язково. Додавання до страв гірчиці та хріну також має позитивний результат. Провітрюйте приміщення, влаштовуйте прогулянки парками, скверами. Згадайте про оксолінову мазь – вона створить перешкоду потраплянню вірусу в організм.

Ми маємо передепідемічний період. Щоб не довести до епідемії, подбайте про свій захист, про своє здоров’я і здоров’я ваших дітей. Тим більше, що це нескладно зробити.