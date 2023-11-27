А казала, що не винна…

Аж якось несподівано завершилося кримінальне переслідування кропивничанки Оксани Мальованої, котра, працюючи в податковій, попалася на отриманні декількох десятків тисяч гривень від представника підприємства, якому взялася сприяти в безперешкодній реєстрації податкових накладних. Нещодавно Ленінський районний суд Кропивницького постановив вирок – затвердив укладену пані Мальованою угоду з прокурором про те, що вона визнає себе винною.

Згідно з документом, начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області держслужбовиця V рангу Оксана Мальована вчинила злочин за таких обставин. У середині квітня нинішнього року в обласну податкову прийшов представник ТОВ «Офіс Плюс 2016», щоб дізнатися, чому товариство перебуває в переліку так званих ризикових платників ПДВ, хоча є рішення адміністративного суду про виключення його з цього списку. (Податківці присвоюють статус ризикових підприємствам, які, на їхню думку, ухиляються від оподаткування. Ризикові підприємства перебувають під посиленим контролем податкової, зокрема блокуються їхні податкові накладні. Потрапити в такий список для підприємства означає зупинення діяльності.) Про цю проблему представник ТОВ «Офіс Плюс 2016» розповів Оксані Мальованій, з якою познайомився на прохідній. Розмова закінчилася тим, що вони поділилися одне з одним номерами телефонів.

У перших числах травня Мальована написала представникові ТОВ «Офіс Плюс 2016», що підприємство виключено зі списку ризикових. Ще через кілька днів вони зустрілися знову, біля офісу податкової. На запитання, як уникнути блокування податкових накладних надалі, Оксана Михайлівна сказала, що може допомогти – вплинути на колег, до компетенції яких належать такі питання, але не за спасибі, а за скромну винагороду в розмірі 1 відсотка від сум, вказаних у накладних. Представник ТОВ «Офіс Плюс 2016» відповів, що погоджується.

Наступного разу вони побачилися на початку червня на вулиці Героїв-рятувальників. Оксана Мальована отримала 40 тисяч гривень готівкою – винагороду за допомогу в безпроблемній реєстрацій податкових накладних «вартістю» 3,9 мільйона. Через день у тому ж місці – нова зустріч. Оксана Михайлівна саме прогулювалася з дитиною. У дитячий візок і поклала 50 тисяч гривень, які приніс представник ТОВ «Офіс Плюс 2016». Раптом як із-під землі виринули працівники ДБР…

Далі були обшуки – вдома у Мальованої і на її робочому місці. Як повідомлялося у прес-релізах силовиків, знайдено мільйон гривень, 6 тисяч євро та 26 тисяч доларів. Того ж місяця Кіровський районний суд постановив взяти підозрювану під варту, але дав їй можливість внести заставу в розмірі 187 тисяч гривень і таким чином уникнути холодної. Також суд відсторонив її від роботи. Мальована заявила у суді, що не визнає підозри: «Я з 2014 року є начальником відділу контролю відшкодування ПДВ, основною функцією цього відділу є контроль за відшкодуванням ПДВ з бюджету. До реєстрації податкових накладних, їх зупинення, комісії, яка розглядає зупинення накладних, я не маю жодного відношення».

Згодом Кропивницький апеляційний суд збільшив розмір грошової застави до 268 400 гривень. Знайшлася милосердна людина, яка внесла ці гроші на спеціальний рахунок, і підозрювана залишилася на волі. Потім захисник підозрюваної звернувся до суду з клопотанням змінити запобіжний захід щодо неї на особисте зобов’язання, а заставлені гроші віддати на потреби ЗСУ. І фігурантка, і заставодавець цю ідею підтримали. Наприкінці вересня Кіровський райсуд задовольнив це клопотання.

Завершилася ця історія тим, що Ленінський районний суд 15 листопада затвердив угоду, укладену Оксаною Мальованою з прокурором, в якій вона розписалася про визнання себе винною у злочинному впливі на ласих до хабарів працівників податкової, прізвища яких не вказуються (цікаво, чи були спроби притягнути їх до карної відповідальності?). Покарання пані Мальованій призначено таке: штраф у розмірі 49 тисяч гривень. При цьому враховано купу її чеснот, якими похвалитися може не кожен, – постійно проживає за місцем реєстрації, не перебуває на обліках у наркологічному і психіатричному диспансері й таке інше. Враховано й пожертву заставлених 268 400 гривень на потреби Збройних сил України. Хоча ці гроші Мальованій начебто й не належали, бо заставу вносила інша людина. Також суд скасував арешти, накладені під час слідства на половину квартири, авто Skoda Superb і капітали Мальованої. Як казали в давнину: закон суровий, але це закон.

Віктор Іваненко, «УЦ».