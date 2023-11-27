Запис до лікаря – по-новому

У жовтні багато кропивничан стикнулись з проблемою електронного запису до лікаря – звичний для них сервіс не працював, виникали непорозуміння і з записом через реєстратуру. Пояснили ситуацію начальниця управління охорони здоров’я Кропивницької міськради Оксана Макарук та комерційний директор компанії Health24 Іван Булі.

Попередній постачальник інформаційних послуг, тобто система Medcard24, у якій кропивничани звикли записуватись до лікаря, тепер не працює. Він не зміг вчасно надати весь необхідний функціонал, до того ж у цьому році постало питання зміни партнерства, що і було зроблено ще влітку, розповіла Оксана Олександрівна. Однією з умов контрактування медзакладу з Національною службою здоров’я України є наявність у ньому медично-інформаційної системи. Щоб нова система працювала злагоджено, з бюджету міста виділили 10 мільйонів гривень на придбання комп’ютерної техніки і програмного забезпечення.

«Тепер кропивничани можуть записуватись до сімейних і вузькопрофільних лікарів за допомогою нової системи – Health24, – розповів комерційний директор компанії Іван Булі. – Онлайн-запис за нашою програмою запрацював з 1-го листопада. Компанія працює від початку медичної реформи, нею користуються 25 тисяч лікарів і 13 мільйонів пацієнтів з усієї України. Персональні дані усіх пацієнтів мають найвищий рівень захисту від Держспецзв’язку».

Для того, щоб записатися до лікаря, пацієнтам потрібно обрати заклад, лікаря, зручний день і час на сайті h24.ua або в мобільному додатку Health24 (до речі, їх можна встановити на телефонах і з Android, і з IOS), пройти коротку реєстрацію або авторизацію. Запис автоматично відображатиметься у графіку лікаря в медичній інформаційній системі. Після першого відвідування та перевірки даних лікарем в електронному кабінеті пацієнта будуть відображатися медичні дані. У сервісі також функціонує електронна карта пацієнта. Для того, щоб перейти до електронної медичної карти, необхідно натиснути на «Мій кабінет» та на власне імʼя та прізвище, після цього діяти за інструкцією.

«Електронна карта пацієнта дозволяє переглядати медичні записи, діагнози, алергії, щеплення, електронні рецепти та результати лабораторних досліджень. Незабаром пацієнтові також відображатимуться електронні направлення та рекомендації лікаря», – пояснив Іван Булі.

Батьки також можуть записати до лікаря дитину онлайн, треба тільки створити для неї профіль. Для цього слід:

– натиснути панель меню

– обрати «Мій кабінет»

– обрати «Мої діти (підопічні)»

– обрати «Додати підопічного» та ввести дані дитини: її прізвище, ім’я та по батькові

– обрати стать та дату народження

– натиснути «зберегти».

Для запису дитини до лікаря переходимо на головний екран та вводимо прізвище та ім’я лікаря, обираємо його, натискаємо кнопку «записатися на прийом», обираємо вільну дату та час, профіль дитини, яку хочете записати, натискаємо кнопку «записатися».

Нова система вже працює в шести мед­закладах Кропивницького. Онлайн-запис – дуже зручний сервіс для пацієнтів: не потрібно зайвий раз їхати до поліклініки та стояти в черзі до реєстратури. А якщо виникли труднощі із записом онлайн або ви не знайшли свого лікаря, можна зателефонувати до реєстратури, і вам допоможуть із записом на прийом.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1, 2, 3. Реєстратура: 098 011 56 54.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4: 098 011 56 57.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, 6, 7: 098 011 56 58.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №8: 098 011 56 59.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №9, 10: 0522 24 42 71.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1, 2, 3: 0522 55 36 79, 050 376 24 65.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4: 050 376 24 77.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, 6: 0522 56 11 55, 050 376 25 83.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №7: 050 376 59 00.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №8: 099 447 50 85.

Центральна міська лікарня: 095 153 24 52.

Поліклінічне об’єднання міста Кропивницький: 0522 332 050.

Міський пологовий будинок: 0522 34 57 70, 0522 34 57 78.

Дитяча міська лікарня: 0522 32 15 77, 066 438 01 64.