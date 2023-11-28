Пенсійний фонд України: подати документи для е-трудової стало ще простіше

Одним із важливих процесів, які наразі відбуваються в Україні, є 5-річний перехід до ведення трудових книжок працівників в електронній формі.

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року Закону України від 05 лютого 2021 року №1217-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роботодавцями та особами подано через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України понад 50 тисяч сканованих копій трудових книжок.

При цьому обов’язковою умовою подання сканованих копій документів для осіб була наявність кваліфікованого електронного підпису (далі ‒ КЕП), що в деякій мірі ускладнювало процес подання документів для оцифрування.

З метою удосконалення та прискорення процесів цифровізації у напрямку оцифрування трудових книжок, а також інших документів, що підтверджують страховий стаж та використовуються для призначення пенсій та соціальних виплат, на сьогоднішній день Пенсійним фондом України реалізовано можливість подання всіх необхідних документів застрахованими особами без обов’язкової наявності КЕПу ‒ шляхом звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Тож, Пенсійний фонд України запрошує усіх зацікавлених осіб скористатися новим сервісом та подати документи для їх оцифрування.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області