Як уберегтись від шахраїв, які телефонують та пропонують отримати виграш

Для оформлення виграшу зловмисники можуть випитувати персональну інформацію – прізвище, ім’я, місце проживання тощо. Після чого запевняють, що дані переможця зафіксовано і з ним зв’яжуться після їх обробки.

Через декілька днів знову телефонують та повідомляють, що дані опрацьовано та переможцю надійшов виграш. Для його отримання необхідно купити побутові чи інші товари на певну суму коштів, від 600 до 1200 гривень.

Якщо людина погоджується на такі умови, їй пропонують забрати товар у найближчому поштовому відділені і відповідно заплатити за нього, тільки потім нібито можна отримати свій виграш.

Як уникнути подібної схеми шахрайства?

Не повідомляйте стороннім особам своїх персональних даних, оскільки зловмисники можуть їх використати для подальших схем. Пригадайте, чи брали ви участь у розіграшах. Якщо ні, то 100% телефонують шахраї.

Якщо маєте сумніви, з’ясуйте більше деталей про юридичну особу, яка пропонує вам виграш. Запитайте юридичну адресу, інші контакти, код ЄДРПО (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) тощо. Перевірте отримані дані, зазвичай, вся інформація вигадана та не відповідає дійсності.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.