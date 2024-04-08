Вони потребують нашої допомоги

Однією з проблем, яка загострилась після повномасштабного вторгнення рашистських військ, є збільшення кількості безпритульних тварин. Залишити її без вирішення – неправильно, адже це і негуманно, і небезпечно.

За повідомленням співзасновниці Всесвітньої асоціації з тварин України (UPAW) Оксани Кошак, Україна входить до першого десятка країн із найбільшою чисельністю безпритульних тварин, наразі допомоги волонтерів потребують приблизно 140 тис. тварин.

Тварина не повинна відповідати за проблему, яку створили люди, адже майже всі безпритульні коти й собаки, які зараз є в наших містах, фактично потрапили туди не зі своєї волі. Це колись були чиїсь тварини, які неконтрольовано розмножувалися протягом десятків років. Оксана Кошак наводить статистику причин їхньої безпритульності на прикладі Львова: 84% безхатніх тварин викинули господарі; 11% – загубилися, і лише 5% народилися на вулиці.

Звісно, щоб вирішити цю проблему, потрібні комплексні рішення. На жаль, у нашої країни в цьому питанні немає єдиної стратегії. Наприклад, у Києві і Дніпрі діють за програмою ВСВ (вилов, стерилізація, випуск та іноді вакцинація), деякі міста планують будувати стерилізаційні центри, інші – притулки.

До вирішення проблеми чотирилапих безхатченків нарешті приєднались і посадовці Кропивницького. 3 квітня у Кропивницькій міській раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту під головуванням депутата Василя Рубана.

Участь у роботі комісії взяли заступники міського голови Олександр Вергун та Михайло Бєжан, а також секретар міської ради Олег Колюка. Члени комісії розглянули електронну петицію, яка порушує питання безпритульних собак на території Кропивницького.

Для боротьби з тенденцією збільшення кількості безпритульних тварин у місті авторки петиції пропонують такі заходи:

– відлов, стерилізація і подальше повернення на вулиці міста;

– виділення фінансування для громадських організацій на перетримку безпритульних тварин;

– спонукання жителів міста до відповідального ставлення до тварин, щоби вони не викидали їх на вулицю;

– надання розголосу щодо потреб покинутих тварин, які перебувають в притулках.

Начальник головного управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко розповів присутнім на засіданні комісії про місцеві особливості порушеної проблеми і реальні заходи, які вживаються у Кропивницькому: – Дійсно, ми маємо проблему з безпритульними тваринами в громаді. І ця петиція виникла небезпідставно. Але наше управління поставлено законодавством у жорсткі рамки роботи в цьому напрямку. Є рішення виконкому про вилов безпритульних тварин, цим займається комунальне підприємство «Універсал-2005», там створено спеціальну бригаду, є обладнаний для цього автомобіль. Закон передбачає, що бригада має відловити тварину, далі віддати на стерилізацію у ветлікарню і після перетримки відвезти в той же ареал, де був здійснений відлов. Ця практика діяла до початку військових дій, зараз бригада не функціонує, оскільки немає працівників і знайти охочих на цю роботу ми поки не можемо – відповідні звернення направлені до Центру зайнятості.

Він також розповів, що в бюджеті громади на поточний рік для вирішення проблеми безпритульних тварин передбачено 400 тисяч гривень, кошти в межах цієї суми виділяються щорічно, їх вистачає на відловлення, стерилізацію та перетримку 50-60 собак. Але все впирається у відсутність працівників.

Співробітники профільного управління міськради і депутати закликали волонтерів громадських організацій, які працюють з безпритульними тваринами, звернути увагу на таку потребу в кадрах і запропонували отримати оплачувану роботу за своїм напрямком діяльності. А ось фінансувати громадські організації, які утримують притулки для тварин, як це пропонують авторки петиції, в міській раді кажуть, що не можуть, оскільки це начебто заборонено законодавством.

А що думають про цю проблему пересічні кропивничани? Багато хто з тих, з ким ми поспілкувались, вважають, що потрібен більш суворий закон щодо утримання домашніх тварин: з обов’язковою реєстрацією, паспортизацією та стерилізацією, регулярними оглядами ветлікарями, з суворими покараннями тих, хто викидає тварин на вулицю, а щодо тих, хто вже живе на вулиці, вкрай потрібна допомога і держави, і небайдужих громадян. Наприклад, у 2016 році обов’язкову реєстрацію тварин запровадили у Львові, внаслідок чого кількість безпритульних тварин зменшилася на 80%.

Як можуть вже сьогодні допомогти небайдужі до долі тварин люди?

Дуже просто: будь-яка людина може допомогти притулку, біля якого вона живе – або сходити туди й допомогти руками, або просто задонатити притулку, якому довіряє, або купити туди щось необхідне.

Тобто допоки держава хоч якось почне реагувати на проблеми чотирилапих безхатченків, допоможіть, будь ласка, тим, хто не може сам попросити про допомогу.