Наша свобода нагадує світлофор, який світиться трьома вогнями одночасно.

М. М. Жванецький.

Спочатку спитаю: як на вас діє телевізійна реклама? Погано? Чому? Перериває кіно у найцікавішому місці. А ще? Зроблено як для зовсім тупих – п’ять разів одне слово повторюють. Згоден. Ідіотські сюжети з недоречно бурхливою радістю та вигуками. Так, буває. Тепер – моя власна версія відповіді.

Щоразу, коли бачу рекламні ролики типу «вільно-мобільно», які багато разів повторюються, думаю… про гроші. Про наші з вами гроші. Поясню: показ реклами на телеканалах – дуже дороге задоволення. Для пересічної людини – неймовірно дороге. Зйомка ігрового рекламного ролика вартує як маленьке кіно. Традиційне запитання: звідки гроші, Зін?

Здогадатися не складно – їх закладено у ціну товару чи послуги. У випадку з мобільними операторами – у тарифні плани, які постійно дорожчають. Та ж історія – з ліками, які помітно зросли в ціні, й іншим активно рекламованим продуктом. За який, зрештою, платимо ми з вами. Під час війни, економічної кризи та за нашої тотальної бідності.

Вибачте за довгий і не ліричний відступ, але захотілося ще раз пояснити, звідки взялося це настирливе «вільно-мобільно». А тепер, власне, перейдемо до теми колонки – поговоримо про тих, кому «вільно», кому «мобільно», а кому і те, й інше.

Два народні депутати, в минулому «слуги народу» Дмитрук та Одарченко, без галасу та бійки перетнули кордон України. Без дозволів на закордонні відрядження, у цілком призовному віці, ще й підозрювані у кримінальних справах. Першому інкримінують зраду, другому – хабар Мустафі Найєму. Один уже в Лондоні, інший – у Румунії. Це ті, кому «і вільно, і мобільно». Насправді їх не двоє і навіть не двадцять двоє, а набагато більше. І не лише нардепів, а й прокурорів, суддів, політиків, топ-чиновників. Тих лузерів, які не злиняли по-тихому, можна перерахувати на пальцях – Коля Котлета, Князєв, Коломойський (чомусь усі на «К»).

До речі, під час воєнного стану прикордонна служба виявила понад 600 організованих злочинних груп, які за плату бралися допомагати військовозобов’язаним перетинати кордон. А скільки не виявили? А скільки прикордонників перевіряли самі себе? А скількох ухилянтів просто випустили по команді згори?

Створення та подолання перешкод для охочих залишити Батьківщину у найважчий для неї час давно вже перетворилося на суперприбутковий тіньовий бізнес, який миттєво став в один ряд із наркотиками, азартними іграми та проституцією. Причому продаж квитків на «вільно-мобільно» відбувається не лише на кордонах України, а поширився по всій країні, зокрема і в зонах бойових дій.

Днями на Закарпатті затримали командира батальйону та його спільника, які вимагали гроші з військових за службу в тилу. За даними слідства, всього лише за 1300 доларів комбат мав забезпечити внесення підлеглого до списку військово­службовців, які залишалися для подальшої служби у тиловій частині в Закарпатті. П’ятеро охочих знайшлося миттєво. Оскільки у нас на «передку» перебуває навряд чи й десята частина військових, цілком можна припустити – це далеко не поодинокий випадок.

Ну і насамкінець – ще трохи про тих, кому «вільно-мобільно». Я справді не знаю, хто такий «популярний телеведучий і відомий шоумен» Анатолій Анатоліч, але в інформаційних стрічках він з’являється не рідше, ніж Шмигаль. То на початку війни з трьома дітьми вирушив до Франції, то повернувся в Україну, то жорстко розкритикував Потапа і свого кума Яму, які не повернулися, то поїхав з двома доньками-школярками в Англію «вирішувати їхні особисті справи». І щоразу, наголошуючи на своїй патріотичній позиції, він нагадує, що має право у свої 40 років «вільно-мобільно» їздити за кордон і не воювати в ЗСУ. Бо багатодітний батько.

Не знаю, як ви, але я радше надав би таке право його дружині. Його заслуга в багатодітності, на мою думку, значно менша. І точно б не став би тикати своєю перевагою (навіть побічно) тим, хто дзвонить з окопів двом або навіть одній дитині.

…А може, просто треба зняти цю рекламу з екрану, щоб різні дурні думки в голову не лізли?