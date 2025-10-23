На Кіровоградщині оберуть «Вчителя року 2025»: стартувала національна премія для освітян

На Кіровоградщині оберуть «Вчителя року 2025» — стартувала національна премія Goncharenko Centre’s Teachers Award, що відзначає українських освітян за професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток освіти. Подаватися на конкурс можуть педагоги з 17 регіонів країни, а ім’я головного переможця — Вчителя року 2025 — оголосять на початку грудня на церемонії в Києві.

Про це розказали організатори — команда мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. Вони кажуть: премія покликана підтримати українських вчителів, які попри складні умови продовжують навчати, надихати та формувати нове покоління українців.

«Учитель — це покликання. Вони навчають, мотивують, надихають. Ми хочемо відзначити найкращих та розповісти їхні історії всій країні. Про жінку, яка проводить уроки у бомбосховищі. Про вчителя, який після евакуації з нуля відкриває гурток у новому місті. Про тих, хто не зламався. І ця премія — наш спосіб сказати: ми вас бачимо, ми вдячні, і ми разом. Бо коли країна бореться за майбутнє, вчителі виховують тих, хто його створює», — кажуть у команді Гончаренко центрів.

Премія запускається у 17 областях України, серед яких Кіровоградська. Прийом анкет триватиме до 20:00 5 листопада. Податися можуть педагоги з Кіровоградщини, незалежно від віку, предмету чи досвіду роботи.

Для участі потрібно заповнити коротку анкету за цим посиланням. Опісля дедлайну команда обере трьох фіналістів від області, а найкращого визначатимуть за відкритим голосуванням впродовж 10 днів — з 7 по 17 листопада. Імена переможців оголосять 19 листопада. Деталі ініціативи тут.

Кожен переможець отримає диплом «Вчитель року 2025» за версією Goncharenko Centre’s Teachers Award та одноразову стипендію у розмірі 10 000 грн. Урочиста церемонія нагородження відбудеться на початку грудня у Києві на базі Гончаренко центру Київ (Жилянська, 68). Подія збере педагогів з усієї України — лауреатів премії, освітніх активістів та команду мережі.

Goncharenko Centre’s Teachers Award — це частина всеукраїнської кампанії #ВчителіТежВоїни, що об’єднує освітян, волонтерів і громадських діячів у спільній меті — підтримати українських учителів, які продовжують навчати й надихати навіть у найважчі часи.