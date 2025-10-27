Андрій Шевченко вітає з ювілєєм

Минулої п’ятниці в приміщенні театру ім. Кропивницького відбулися урочистості з нагоди 30-річчя від дня заснування Кіровоградської обласної асоціації футболу. Зібралися майже всі видатні представники футбольної спільноти області. Відчувалося, що люди дуже задоволені можливістю зустрітися, згадати минуле, поділитися враженнями про сьогодення та просто поспілкуватися зі старими добрими друзями-суперниками.

Дуже знаково, що саме в цей день вперше в якості президента УАФ разом із колегами до Кропивницького завітав керманич українського футболу Андрій Шевченко. Звертаючись до спільноти, Андрій Миколайович згадав, як грав тут за «Динамо», відзначив наших видатних вихованців Андрія Русола, Сергія Назаренка, Андрія П’ятова, Євгена Коноплянку, з якими разом виходив на футбольне поле у складі збірної Україні та яких згодом тренував вже в якості головного тренера нашої головної команди.

Президент УАФ подякував колегам за продуктивну роботу, привітав новообраного голову КОАФ Ігоря Мурдія та побажав продовжувати гарні традиції попередників. За багаторічну діяльність на благо українського футболу Андрій Шевченко нагородив медаллю УАФ «Команда понад усе» заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Віктора Безсмертного. Також цією почесною медаллю були відзначені перший голова Кіровоградської обласної федерації футболу Володимир Гурський, перший тренер Андрія П’ятова Вадим Бондарь, перший тренер Євгена Коноплянки Юрій Кевлич, президент ФК «Агротех» (Тишківка) Сергій Саусь, головний тренер тишківського «Агротеха», легенда кропивницького футболу Олександр Мизенко.

Почесні грамоти УАФ за великий внесок в розвиток та популяризацію футболу з рук Андрія Шевченка отримали: перший тренер Андрія Русола Вадим Даренко, директор дитячо-юнацького клубу «Ніка» Олександр Коваленко, співпрезиденти футзального клубу «Хлібодар А2» Олег Колюка (на фото внизу) та Сергій Портянко, Ігор Удот – головний тренер команди «Хлібодар А2» – чемпіона України з футзалу серед аматорів, директор Академії ФК «Зірка» Андрій Антонов, голова Новоукраїнської районної асоціації футболу Олександр Корінний, тренер-викладач КДЮСШ-2 Сергій Симогулов, учні якого здобули срібло Дитячо-юнацької футбольної ліги України, Валерій Музичук – легендарний голкіпер кіровоградської «Зірки», ветеран спорту. Ну й нам дуже приємно, що почесною грамотою УАФ була відзначена робота багаторічного спортивного оглядача «УЦ» Юрія Ілючека (на фото вгорі).

Взагалі ж цього дня нагороджених від обласної влади та обласної асоціації футболу також було дуже багато. Склалося враження, що майже всі, хто перебували в залі, отримали свої грамоти, медалі, відзнаки та поздоровлення. А ще позитиву до загального настрою додали яскраві музичні та хореографічні композиції, які подарували учасникам свята танцівники, співачки та музиканти Кіровоградської обласної філармонії.

По завершенні урочистої частини Андрію Шевченку довелося витримати натиск від бажаючих взяти автограф, сфотографуватися та поспілкуватися з легендою світового футболу.