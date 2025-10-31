«Діалог струн і повітря»

Цьогоріч минуло 100 років з дня народження відомого українського диригента, скрипаля, педагога, засновника камерного оркестру «Концертіно», фундатора ансамблю скрипалів та студентського симфонічного оркестру Кропивницького музичного фахового коледжу, заслуженого працівника культури України Юрія Хілобокова.

6 листопада, о 18:00, у стінах Кіровоградської обласної філармонії відбудеться концерт за участі камерного оркестру «Концертіно», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова, Марії Огіренко (арфа, Україна – Молдова) та Романа Ієвського (флейта, м. Львів).

Цей концерт стане справжнім святом для тих, хто цінує красу, глибину й гармонію класичного мистецтва. Запрошуємо всіх, кому близькі високі духовні цінності та музика, що торкається серця, розділити цей особливий вечір пам’яті великого митця.