Відстрочка від мобілізації для кропивничан: що зміниться з 1 листопада — пояснюють юристи

З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони запроваджуються постановою Кабміну №560 і стосуються всіх військовозобов’язаних, зокрема мешканців Кропивницького та області.

Тепер більшість відстрочок продовжуватиметься автоматично, а оформлення через застосунок «Резерв+» стане основним способом отримання документів. Для тих, хто не користується смартфоном, заяву можна подати у будь-якому ЦНАПі.

Які категорії кропивничан отримають автоматичне продовження, а кому потрібно звертатися до ЦНАП — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто отримає автоматичне продовження відстрочки

Якщо підстави для вашої відстрочки можна перевірити у державних реєстрах або вони не змінюються з часом — система продовжить її автоматично.

До таких категорій належать:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які доглядають за батьками з інвалідністю (своїми або подружжя);

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми навчання, аспіранти, докторанти, інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють на ставку не менше ніж 0,75;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

військові, звільнені з полону.

«Якщо ви належите до однієї з цих категорій, нічого робити не потрібно — система сама перевірить дані у реєстрах і продовжить відстрочку. Про це ви отримаєте сповіщення у застосунку «Резерв+», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оформити або продовжити відстрочку

З 1 листопада кропивничани можуть оформити або поновити відстрочку у два способи:

Онлайн через застосунок “Резерв+” — уже доступно 9 типів відстрочок (для студентів, батьків трьох дітей, осіб з інвалідністю, науковців тощо). Найближчим часом додадуть ще дві категорії — для тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю, та для одиноких батьків. Офлайн у будь-якому ЦНАПі — для тих, хто не має смартфона, подає документи в паперовій формі або належить до категорій, які ще не цифровізовані.

У ЦНАПі адміністратор приймає та сканує документи, після чого надсилає їх до територіального центру комплектування (ТЦК) для ухвалення рішення.

Які документи потрібні

Для підтвердження права на відстрочку необхідно подати:

заяву;

паспорт та ІПН;

документи, що підтверджують підставу (наприклад, свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, довідку МСЕК тощо).

З 1 листопада паперові довідки з мокрою печаткою не потрібні — офіційним підтвердженням буде електронний військово-обліковий документ з QR-кодом у “Резерв+”. Його можна завантажити або роздрукувати через портал Дія чи безпосередньо у ЦНАПі.

Що робити, якщо система не продовжила відстрочку

Якщо у вас є підстави для продовження, але система не змогла їх підтвердити (наприклад, через зміну сімейного стану), потрібно подати документи до ЦНАП. Там їх опрацюють і передадуть до ТЦК. Також у разі відмови у відстрочці можна звернутися за допомогою до юристів.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовозобов’язані можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.