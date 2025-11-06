Чи потрібен дозвіл для збирання грибів і ягід у лісі

Збирання грибів, ягід та інших рослин у лісі має свої правила.

У яких випадках це можна робити без дозволу, а коли потрібно оформити лісовий квиток — пояснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Якщо ви збираєте дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо для власного споживання, спеціальний дозвіл не потрібен.

Однак заборонено збирати рослини та гриби, що занесені до Червоної книги України.

Коли потрібен спеціальний дозвіл

При заготівлі або використанні лісових ресурсів для виробничої чи комерційної діяльності:

деревини, другорядних лісових матеріалів (наприклад, пнів, кори, деревної зелені)

випасу худоби, розміщення пасік, заготівлі сіна, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, очерету

використанні лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.

Як отримати спеціальний дозвіл — лісовий квиток

Заповніть заявку на використання лісових ресурсів із зазначенням виду (наприклад, заготівля грибів, ягід) та обсягу заготівлі. Подайте заявку до філії ДП «Ліси України» або лісництва, на території якого ви плануєте заготівлю. Очікуйте на рішення. Заявку розглянуть та оформлять лісовий квиток, де буде вказано:

дозволений вид ресурсу

його обсяг

місце заготівлі

ставку та загальну суму рентної плати.

Сплатіть рентну плату. Реквізити для оплати нададуть у філії. Отримайте лісовий квиток після підтвердження платежу.

Лісовий квиток видається щороку з урахуванням лімітів лісових ресурсів.