Готовий сценарій для Голлівуду

Який справжній козак не мріє опинитися поруч з прекрасною Анджеліною Джолі? Напевно, мріяв і Дмитро Піщиков з Кропивницького. Але, на відміну від багатьох, його мрія збулася, та так, що Дмитро запам’ятає цю зустріч на все життя!

5 листопада знаменита американська актриса і посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі з неоголошеною гуманітарною місією відвідала прифронтові Херсон і Миколаїв. Це не перший візит голлівудської зірки в Україну, яку вона підтримала з самого початку російської агресії. Цікавий нюанс – Джолі не повідомляла про свій візит українській владі, а, за інформацією Politico, перетнула кордон пішки.

У Миколаївській області кортеж Ей-Джей зупинив патруль, під час перевірки документів у представників ТЦК виникли питання до одного з супроводжуючих актриси. Ним виявився 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Піщиков. Його доставили до Південноукраїнського ТЦК через нібито відсутність військово-облікових документів.

Далі ролі помінялися, і вже Анджеліна Джолі разом з усім кортежем супроводжувала Дмитра в ТЦК. Чекати їй довелося так довго, що зіркова амбасадорка відвідала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею, після чого Джолі продовжила свою поїздку, а Дмитро залишився, мабуть мобілізують.

У Херсоні Ей-Джі відвідала пологовий будинок і дитячу лікарню, поспілкувалася з дітьми та медперсоналом і коротко прокоментувала побачене: «Жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але відмовляються здаватися. У той час як уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирних жителів, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Більше трьох років конфлікту – і втома помітна, але не менше і рішучості. Сім’ї хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя», – сказала Джолі.

Що стосується нашого земляка, то, як розповів Суспільному його брат Євген Піщиков, Дмитро в армії не служив, пройшов військову кафедру в льотній академії десять років тому. Офіцер запасу.

«Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від суспільної організації, він як супровід, показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не в розшуку. У нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Усі документи і волонтерське посвідчення при ньому були. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення».

Дмитро Піщиков добре відомий у спортивних колах нашого міста. З початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Багато років працює тренером з бойового самбо в клубі TIGER. Його вихованець Дмитро Симаченко в 2024 році в Польщі став чемпіоном світу серед дітей з комбат дзю-дзюцу. Серед його вихованців є призери та переможці чемпіонатів України, сам Піщиков – багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового самбо.

Чим закінчиться для Дмитра Піщикова вся ця історія, чи знімуть фільм у Голлівуді і чи буде на Південноукраїнському ТЦК пам’ятна дошка після візиту Анджеліни Джолі, поки невідомо, але будемо сподіватися на традиційний хепі-енд.