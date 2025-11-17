Патріоти полів

День працівників сільского господарства, який відзначався минулої неділі, для нашої області особливе, своє, рідне свято, адже наш регіон — сільскогосподарський, в нас добре розвинута переробна промисловість, за що наших аграріїв знають в усій країні і поважають. У Кропивницькому аграріїв Кіровоградщини вітали.

Вітали не як завжди, а зважаючи на війну. Вона, звісно, вплинула і на сільгоспвиробників. По-перше, в урочистостях взяли участь ті, що пройшли війну, повернулися додому зранені тілом і душею, попри це стали до роботи: орати, сіяти, збирати… Як не важко, але працюють, усвідомлюючи, наскільки важливий ще й цей фронт.

Керівники області відзначили в цей день жінок, чиї чоловіки, брати та сини нині захищають Україну. Саме вони підхопили родинну справу й працюють на тракторах і комбайнах, забезпечуючи безперервність аграрного виробництва. Серед них Вікторія Шевченко з Карлівки, яка працює за двох: за себе і брата.

“ Низький уклін усім аграріям області, – промовив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. – За хліб, вирощений у надзвичайно складних умовах. За тисячі тонн продовольства для армії та міст, що під обстрілами. За підтримку переселенців, яких в області вже близько ста тисяч”.

Окремо відзначили аграріїв у спеціальній номінації «Патріот поля». Це ті люди, хто щодня працює на землі, допомагає фронту та підтримує лікувальні заклади, де проходять реабілітацію наші воїни.

Відома фермерка з Новоархангельська Ольга Голобородько, вітаючи колег в соцмережах, написала: “Це свято бійців аграрного фронту. І як би тяжко не було фізично, морально і фінансово, ми живемо за лозунгом: “Україна завжди буде з хлібом!” Зі святом, рідна наша українська аграрна родино! Ми повинні працювати за себе і за того хлібороба, який зараз захищає нашу землю на фронті”.