Ветерани мають право

Кропивницька міська рада оприлюднила алгоритм отримання безоплатних реабілітаційних послуг для ветеранів та ветеранок амбулаторно та в медичних закладах, у яких є контракт з Національною службою здоров’я України.
Які послуги доступні?
– Обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини.
Індивідуальний реабілітаційний план і програма терапії.
Нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація тощо;
– Знеболення в стаціонарі.
Психологічна допомога.
Реабілітацію проводять спеціальні команди фахівців: лікарі реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, протезисти-ортезисти, психологи.
Важливо: реабілітація безоплатна також після хірургічних втручань, інсульту, інфаркту, лікування онкології як частина медичних пакетів НСЗУ.
Переваги програми:
повна державна оплата;
документально гарантована допомога з доказовими методами терапії.
Як ветерану чи ветеранці скористатися послугою?
Отримайте направлення.
Для реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару:
– потрібно мати направлення від лікаря фізичної та реабілітаційної медицини;
– або бути переведеним з іншого закладу чи клінічного підрозділу лікарні.
Для реабілітації в амбулаторних умовах:
– потрібно мати направлення або від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або від іншого лікаря (зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини).
- Оберіть заклад для реабілітації:
– зайдіть на сайт Національної служби здоров’я України;
– відкрийте розділ «Е-Дані»;
– перейдіть в «Аналітичні панелі» («Дашборди»);
– оберіть панель «Укладені договори про медичне обслуговування населення»;
– виберіть зручний формат подачі: таблиця або мапа;
– оберіть свою область і населений пункт;
– у полі «Група послуг» вкажіть «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» або «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» залежно від ваших потреб.
Перевірити, чи заклад має договір з НСЗУ для відповідного пакета, можна тут: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.
Які зміни у сфері реабілітації у 2025 році?
Більше часу на якісне відновлення. Для ветеранів з множинними ампутаціями кількість можливих стаціонарних курсів збільшили до 26 циклів на рік. Це дає більше шансів на повне відновлення.
У всіх інших випадках зберігається діапазон від 2 до 8 циклів залежно від складності випадку. Один цикл триває щонайменше 14 днів.
Монопослуга – це послуга в реабілітації, коли пацієнт отримує необхідну допомогу від одного виду терапії, яку надає відповідний фахівець: фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення.
