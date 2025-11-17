Ветерани мають право

Кропивницька міська рада оприлюднила алгоритм отримання безоплатних реабілітаційних послуг для ветеранів та ветеранок амбулаторно та в медичних закладах, у яких є контракт з Національною службою здоров’я України.

Які послуги доступні?

– Обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини.

Індивідуальний реабілітаційний план і програма терапії.

Нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація тощо;

– Знеболення в стаціонарі.

Психологічна допомога.

Реабілітацію проводять спеціальні команди фахівців: лікарі реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, протезисти-ортезисти, психологи.

Важливо: реабілітація безоплатна також після хірургічних втручань, інсульту, інфаркту, лікування онкології як частина медичних пакетів НСЗУ.

Переваги програми:

повна державна оплата;

документально гарантована допомога з доказовими методами терапії.

Як ветерану чи ветеранці скористатися послугою?

Отримайте направлення.

Для реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару:

– потрібно мати направлення від лікаря фізичної та реабілітаційної медицини;

– або бути переведеним з іншого закладу чи клінічного підрозділу лікарні.

Для реабілітації в амбулаторних умовах:

– потрібно мати направлення або від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або від іншого лікаря (зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини).

Оберіть заклад для реабілітації:

– зайдіть на сайт Національної служби здоров’я України;

– відкрийте розділ «Е-Дані»;

– перейдіть в «Аналітичні панелі» («Дашборди»);

– оберіть панель «Укладені договори про медичне обслуговування населення»;

– виберіть зручний формат подачі: таблиця або мапа;

– оберіть свою область і населений пункт;

– у полі «Група послуг» вкажіть «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» або «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» залежно від ваших потреб.

Перевірити, чи заклад має договір з НСЗУ для відповідного пакета, можна тут: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

Які зміни у сфері реабілітації у 2025 році?

Більше часу на якісне відновлення. Для ветеранів з множинними ампутаціями кількість можливих стаціонарних курсів збільшили до 26 циклів на рік. Це дає більше шансів на повне відновлення.

У всіх інших випадках зберігається діапазон від 2 до 8 циклів залежно від складності випадку. Один цикл триває щонайменше 14 днів.

Монопослуга – це послуга в реабілітації, коли пацієнт отримує необхідну допомогу від одного виду терапії, яку надає відповідний фахівець: фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення.