Те, що залишиться людям

Ми нарікаємо на багато ініціатив і проєктів держави, області, міста, які здійснюються в умовах війни. Так, бо це все за державні кошти, тобто за наші податки. А цей проєкт в Кропивницькому викликав однозначне (майже) ТАК! Музей історії нашого міста створений родиною Цуканових та їхніми друзями. Він приватний. Має назву «Місто семи імен». Ми були на відкритті, бо певним чином причетні до цієї події.

Микола Цуканов зазначив, що сценарію церемонії відкриття не має, тому почав вручати подяки. Треба зазначити, що подяки були від громадської організації «Спадщина та майбутнє», головою якої є Цуканов. Дякував всім, хто допомагав у створенні музею: передавали документи, предмети, артефакти. Таких було багато.

Природно, що на відкриття музею без подарунків не заведено ходити. Крім букетів (красивих, осінніх), музею історії нашого міста родина Шмаєвич передала унікальні фотографії компанії «УРГА», нашого аеропорту минулих років та ще кілька. Родина Лебедєвих подарувала старовинні кам’яну сокирку, рубило, скребок, знайдені в руслі Інгулу. Відомий колекціонер Юрій Тютюшкін передав до новоствореного музею два рідкісні підручника і шкільну форму дівчинки-учениці періоду 80-х років: форменна сукня і чорний фартушок.

Від олександрійців була делегація – вони давно співпрацюють з галереєю «Єлисаветград», тобто з Цукановим. І щедрі (навіть смачні) подарунки від них були. Новостворений музей вітав багато людей і дякував їм. Несподіванкою було, коли Сергій Коваленко, начальник відділу з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населення Кропивницької міської ради, передав до музею схеми та карти «всіляких» поверхневих вод нашого міста та їхнього водообігу.

Редакція «УЦ» також стала причетною до створення музею, в який ми вірили з народження самої ідеї. Ящик фотографій, зібраних протягом існування нашої газети, ми з легким серцем передали до музею історії нашого міста. Словосполучення «приватний музей» в цьому випадку нас аж ніяк не лякає.

В листах подяки, які вручав Цуканов, були такі слова: «Є справи, які народжуються з любові до міста. Є люди, завдяки яким ці справи стають можливими… Разом ми зробили те, що залишиться людям». Люди, ще не все зробили. Робота по створенню музею триває. Долучайтеся!