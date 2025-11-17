Зник обвинувачений

Здається, ще один фігурант кримінального провадження накивав п’ятами за кордон. Мова – про Олександра У., обвинуваченого в шахрайстві та перешкоджанні мобілізації. 3 листопада нинішнього року суддя Фортечного районного суду Кропивницького Олександр Куценко, не дочекавшись пана У. на судовому засіданні, ухвалив рішення про його розшук. У прокуратурі мають інформацію про те, що обвинувачений перетнув державний кордон.

Обвинувальний акт стосовно У. лежить у Фортечному райсуді з грудня минулого року. З деяких ухвал, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень, видно, що саме йому інкримінується.

В ухвалі слідчої судді Подільського районного суду Кропивницького Катерини Юр’євої за 16 серпня 2024 року про застосування запобіжного заходу описано злочинний план, до якого начебто вдався У. Повідомляється, що він виготовляв фальшиві посвідчення, в яких значиться приватне підприємство «ТД Бастіон», до якого не мав ніякого стосунку. Також начебто надрукував фальшивку, яку назвав «витягом з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49», де зазначив, що «всі працівники ПП “ТД Бастіон” мають повноваження спеціальних військових підрозділів, що входять до Служби безпеки України, та бронювання від призову в Збройні сили України під час мобілізації строком на весь термін військового стану в Україні». Бажаючим уникнути мобілізації У. начебто продавав комплекти з псевдопосвідок працівників ПП «ТД Бастіон» та підробленого урядового розпорядження й інструктував, як поводитися при зустрічі з військовими патрулями.

У квітні 2024 року йому нібито трапився кропивничанин, якому закортіло мати такий комплект, але в якого не виявилося п’яти тисяч доларів, щоб придбати. Нібито домовилися про розстрочку: тисяча – одразу, решта – частинами, по сто доларів щомісяця. На початку серпня 2024 року чоловік, обзавівшись фальшивим посвідченням, навіть перевірив його в дії – пред’явив патрульним, і ті сприйняли за чисту монету. Далі нібито трапився новий клієнт, який розповів про пропозицію У. працівникам СБУ. Ті затримали підозрюваного увечері на СТО в Кропивницькому. Це сталося 15 серпня 2024 року одразу після того, як він нібито узяв пакунок з чотирма тисячами доларів. Точніше, з папірцями, схожими на долари, – справжніх в СБУ не знайшлося.

Нагрянувши до підозрюваного додому, правоохоронці начебто знайшли купу дивовижних паперів і речей: посвідчення радника президентської адміністрації, кліше гербової печатки з написом «Адміністрація Президента», кліше печатки із зображенням підпису, схожого на президентський, тексти урядових розпоряджень, довіреність про уповноваження на «вирішення питань, що стосуються призову на військову службу».

15 серпня 2024 року працівники СБУ повідомили У. про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Наступного дня його привезли в Ленінський (нині Подільський) районний суд, щоб слідчий суддя визначив запобіжний захід. Прокурор запропонував зачинити підозрюваного в слідчому ізоляторі. Той висловився категорично проти. Розповів, що займається сільським господарством, має 500 га угідь вартістю 100 мільйонів гривень, очолює благодійний фонд, печеться про дитсадки і школи, багаторазово нагороджувався похвальними грамотами і дипломами. Охарактеризував себе як заможну, самодостатню людину. Мовляв, хіба можна такого в буцегарню?

Слідчий суддя Наталія Юр’єва постановила тримати У. два місяці під вартою, але дала можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі майже мільйона гривень. 3 вересня Кропивнивницький апеляційний суд змінив цей захід на особисте зобов’язання.

У ході досудового слідства вчинки Олександра У. кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних сил та шахрайство. Наприкінці 2024 року обвинувальний акт передали на розгляд у Фортечний районний суд Кропивницького.

Не чекаючи вироку, обвинувального чи виправдального, Олександр У. звернувся до того ж Фортечного районного суду Кропивницького з позовом про відшкодування моральної шкоди. Відповідачами вказав обласне управління СБУ, обласну прокуратуру, Подільський районний суд, держказначейство.

Ось як У. описав свої поневіряння. Мовляв, опинившись у слідчому ізоляторі, сильно переживав, протягом 19 діб не бачив родичів, не міг турбуватися про стареньку матір, а жителі селища припинили спілкуватися з нею, вважаючи його, її сина, злочинцем.

Попросив стягнути з держбюджету на свою користь пів мільйона гривень – за моральну шкоду, заподіяну незаконними, на його погляд, діями працівників СБУ, прокуратури і суду.

Cправу за позовом У. розглядала суддя Наталія Іванова.

Відповідачі не визнали позову. Зокрема, управління СБУ у своїх запереченнях вказало, що й справді У. фігурує у матеріалах досудового розслідування, де йдеться про шахрайське заволодіння ним грішми (у першому випадку – двома тисячами доларів, у другому – 800 доларів та 80 тисячами гривень) і викриття його під час отримання ще чотирьох тисяч доларів. Ніяких порушень прав У. спецслужба зі свого боку не бачить. Не вказав їх, на думку СБУ, і У. Суддя Іванова визнала претензії У. необгрунтованими і відмовила йому в позові. Рішення постановлене 31 липня.

Розбиратися в матеріалах кримінального провадження стосовно У. випало судді Фортечного районного суду Олександру Куценку. 23 вересня нинішнього року мало відбутися судове засідання. Але обвинувачений не з’явився до суду. Захисник пояснив, що його клієнт лікується. Не вказав лікувального закладу, але пообіцяв надати документальне підтвердження. Прокурор поклопотав про привід обвинуваченого. Суддя Куценко так і розпорядився, призначивши наступне засідання на 3 листопада нинішнього року.

Не прийшов У. і 3 листопада. Захисник знову розповідав про лікування. Прокурор поділився інформацією про виїзд обвинуваченого за кордон. «Оскільки неявка обвинуваченого перешкоджає подальшому розгляду кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність зупинення провадження відносно даного обвинуваченого та оголошення його в розшук», – постановив суддя Куценко.

На сайті МВС серед осіб, які переховуються від влади, Олександр У. поки що не значиться.

Віктор Іваненко, «УЦ».