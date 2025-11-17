Пригоди з боргами

Ця публікація буде корисна тим, хто на початку великої війни поспіхом покинув країну і виїхав за кордон. Мало хто з них думав, що тимчасова поїздка перетвориться на багаторічну, і заздалегідь подбав про врегулювання відносин з комунальними службами.

Отже, людина виїхала з України. В її квартирі вже декілька років ніхто не живе. Про всяк випадок ключ є в сусідів або родичів – раптом, скажімо, прорве воду або опалення. Але може статись так, що, приїхавши додому у справах на три-чотири дні, ви отримеєте велику проблему: за ці роки пройшов термін повірки водяного лічильника, і, звісно, не було кому це зробити. Та навіть і про самі лічильники, не те що про їхню повірку, ніхто не згадував! Але водоканал не спить! Вони миттєво починають нараховувати вам борг, причому по нормі в декілька кубів рівно на кількість прописаних в квартирі людей, тобто ці дані вони мають. А ще через деякий час (ніхто ж не прибіг з лічильником!) у вашій каналізаційній трубі з’являється «тваринка» під назвою «крот», зняти яку можна лише сплативши борги та зняття «крота».

Головний момент в цій ситуації: контролери перевіряють показники лічильників регулярно і прекрасно знають, де люди живуть, а з якої квартири виїхали, бо сусіди все повідомили. У водоканалі навіть не приховують, що знають, що квартира вже декілька років пустує.

І ось у вас нарешті з’явилася можливість на пару днів вирватися додому, а ви не можете у власній квартирі ані руки помити, ані до туалету сходити. Але найцікавіше – борг в десятки тисяч гривень за воду. Ви біжите у водоканал, щоб замовити повірку лічильника (слава богу, є фірми, які за домовленістю з водоканалом роблять це за пару годин вдома), а для цього треба позбутися милого «кротика», бо треба ж воду включати, а щоб це зробити, потрібно сплатити неіснуючі борги. А для цього необхідні довідки, для отримання яких УСІ прописані мають звернутись в «Прозорий офіс» особисто! І навіть підписи сусідів, які не бачили вас вже більше трьох років, не підходять. Усе: коло замкнулося. Або платіть, або доказуйте, що нікому нічого не винні! І добре, якщо ви зможете це зробити до дня від’їзду.

Ця історія цілком реальна, і, на жаль, не поодинока. Отже, декілька порад.

– Якщо ви виїхали і декілька місяців не користуєтеся послугами комунальних служб, ОБОВ’ЯЗКОВО регулярно передавайте показники лічильників. Це будуть одні й ті самі цифри, але вони будуть. На жаль, багато хто цього не знає. Звісно, ви їх не пам’ятаєте, тож попросіть тих, хто має ключі, подивитись і передати вам.

До речі, з електроенергією має бути простіше: якщо лічильник не в квартирі, контролери бачать, що він не працює і цифри ті ж самі. З газом можуть бути такі ж проблеми, як і з водою, окрім «пухнастої тваринки» в трубі, тобто показники – це важливо.

– Зателефонуйте у водоканал, аби уточнити термін повірки лічильника, і попросіть родичів або сусідів, у кого є ключі, замовити і виконати це. Потім віддячите їм.

– Про всяк випадок треба мати копії усіх документів – свідоцтво на право власності на житло; довідку про склад сім’ї; якщо хтось прописаний, але раніше, ніж ви, виїхав з країни, документи, що підтверджують цей факт; якщо за час вашої відсутності хтось помер за кордоном – свідоцтво про смерть (з нотаріально завіреним перекладом українською).

І на завершення: українці часто кажуть, що за кордоном, наприклад, в Німеччині або Ізраїлі, страшна бюрократія, усі справи тягнуться місяцями, а в нас усе вирішується за п’ять хвилин і часто лише в телефоні. То вони з нашим водоканалом не спілкувалися!