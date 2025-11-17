Не витримала перемичка?

Першим про цей жах повідомив голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець. 12 листопада він опублікував у Facebook інформацію про аварію, яка сталася напередодні на «Інгульській»: три тисячі кубометрів пульпи – речовини, призначеної для заповнен­ня пустот, утворених у процесі видобутку руди, – прорвалося в горизонти шахти, внаслідок чого загинуло двоє працівників, ще двоє зникло. «Добратись до місця їхнього знаходження найближчим часом неможливо. Тривають рятувально-пошукові роботи», – написав.

Інформація виявилася неточною. Згодом Волинець виправився, написавши, що двом гірникам, які опинилися в біді, вдалося вибратися на поверхню, але доля інших двох все ще невідома. Очевидно, рівень засекреченості на нашій (видобуток веде й під Кропивницьким) «Інгульській» виявився таким високим, що навіть колишньому нардепу Волинцю, який кілька десятиліть відстоює права гірників і входить до колегій Держ­праці та Міненергетики, не вдалося роздобути одразу повної інформації про аварію.

Держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» опублікувало на власному сайті скупе повідомлення про НП на підпорядкованій йому «Інгульській»: «…стався витік твердіючої суміші. З двома працівниками підрядної організації, які знаходилися поряд з місцем події, зник зв’язок. Невідкладно був введений в дію план ліквідації аварій. Інформація про нещасний випадок була направлена всім відповідним органам та службам у встановлені законодавством терміни. Тривають аварійно-пошукові роботи».

Кіровоградська ОВА, пославшись на директора «Інгульської» Євгена Хворостовського, повідомила, що роботи там виконує підрядна організація з Кривого Рогу. «Гірничорятувальний загін відкачує воду. Триває контроль повітря на вміст газу», – йдеться в інформації ОВА.

Та все ж головним джерелом інформації про аварію на шахті залишається Михайло Волинець: «Зараз ведуться гірничорятувальні роботи не лише для того, щоб розшукати і, можливо, врятувати життя працівникам. Роботи ведуться для того, щоб ціле крило шахти, яке готувалося на перспективу добувати руду, щоб це крило шахти спасти і відкачати цю пульпу. Впродовж цієї ночі і сьогоднішнього дня з допомогою високого тиску води розмивають масу і видають її на поверхню за допомогою насосів. Об’ємна робота».

Деякі деталі НП розкрив «Суспільному» керівник профспілки шахти Валерій Мельник. За його словами, витік пульпи стався через руйнування якоїсь там бетонної перемички. Назвав і вік зниклих працівників підрядної організації: один – 1980 року, інший – 1982-го.

У криворізькій компанії «Світекс» (це і є той самий підрядчик) аварію не коментують. Мовляв, не велить контракт із «СхідГЗК», документом передбачено секретність виконуваної роботи.

На час підготовки цього матеріалу пошуки зниклих робітників тривали.