З перспективою на майбутнє

Олександрійська громада представила свій потенціал на масштабній міжнародній виставці та конференції «ReBuild Ukraine Construction & Energy», що відбулася 13-14 листопада у Варшаві.

Цьогорічний захід зібрав близько 10 тисяч учасників із 33 країн світу – представників урядів, бізнесу, інвесторських та донорських організацій.

Метою виставки було залучення міжнародних партнерів до відбудови України, презентація інвестиційних можливостей, налагодження ділових контактів та розширення співпраці.

До складу олександрійської делегації увійшли секретар міської ради Вікторія Косяк, начальниця управління охорони здоров’я Тамара Сакара та начальниця відділу інвестицій та інновацій управління економіки Ганна Часник.

– Це майданчик, де можна не лише презентувати свої ідеї, а й налагодити партнерство, що впливатиме на розвиток громади в довгостроковій перспективі», – розповіла Вікторія Косяк, яка очолила делегацію.

У рамках виставки-конференції під час «Марафону громад» потенційним інвесторам і донорам презентували інвестиційний кейс громади.

Це два соціальних та один бізнесовий проєкт:

– із реконструкції пологового відділення з подальшим переобладнанням в перинатальний центр;

– з модернізації системи теплозабезпечення міста Олександрії;

– створення індустріального парку «СТАН-ІНВЕСТ».

Також олександрійська делегація представила учасникам виставки-конференції культурний, туристичний, спортивний та бізнесовий потенціал нашої громади.

Результатом участі стало підписання шести меморандумів між Олександрійською міською радою та інвесторськими і донорськими організаціями.

– Олександрійською громадою та її проєктами зацікавилось чимало учасників з різних країн. Потенційні партнери дізнавались про життя українців в умовах війни, адаптацію вимушених переселенців, потреби жителів та чим можна допомогти громаді. Отримали пропозиції щодо подальшої співпраці, тож попереду велика робота з листування і відбору партнерів, – розповіла начальниця управління охорони здоровʼя Тамара Сакара, яка була у складі делегації.

Напрацювання під час участі у виставці-конференції можуть стати основою для майбутніх спільних соціальних проєктів у напрямку підтримки ветеранів, надання медичного обладнання, транспорту та реабілітаційних послуг, житла для внутрішньо переміщених людей, та економічних проєктів із впровадження ініціатив з переробки твердих побутових відходів, забезпечення енергоефективним обладнанням, надання комунальної техніки тощо.