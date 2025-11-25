Низькі температури та масло: як правильно вибрати зимову в’язкість за SAE

Зимовий період ставить особливі вимоги до моторного масла. Низькі температури можуть змінювати його в’язкість, що впливає на роботу двигуна. Правильний вибір масла для зимових умов є важливим для забезпечення нормальної роботи автомобіля. У цій статті ми розглянемо, як вибрати зимову в’язкість за стандартами SAE та чому це важливо для вашого авто.

Що таке в’язкість масла та як вона впливає на роботу двигуна?

В’язкість масла визначає його здатність текти та циркулювати в двигуні. Масло з високою в’язкістю рухається повільніше, а з низькою — швидше. Взимку, коли температура знижується, масло загусне, що призведе до погіршення його циркуляції в двигуні. Це може ускладнити запуск і навіть викликати пошкодження двигуна через недостатнє змащення.

Як температура впливає на текучість масла?

При зниженні температури молекули масла рухаються повільніше. Це призводить до того, що масло стає густішим, і його здатність текти значно зменшується. Занадто густе масло не здатне нормально змащувати двигун, що може призвести до серйозних поломок.

Стандарти SAE та їх позначення

Стандарт SAE (Society of Automotive Engineers) регулює в’язкість масла. Масло позначається комбінацією цифр і літер, наприклад, 5W-30, 0W-40.

Перша цифра вказує на в’язкість при низьких температурах. Чим менша цифра, тим краще масло зберігає текучість при морозах.

Літера «W» означає зиму (Winter).

Друга цифра показує в’язкість при високих температурах.

Зимові масла позначаються, наприклад, 0W-40, що означає, що таке масло зберігає текучість при низьких температурах і забезпечує належне змащення при високих температурах.

Як вибрати зимову в’язкість масла

1. Враховуйте клімат

Вибір масла залежить від температури в вашому регіоні. Якщо в зимовий період температура опускається нижче -20°C, краще використовувати масло з в’язкістю 0W або 5W. Воно залишатиметься текучим навіть у сильні морози.

2. Синтетичне або мінеральне масло?

Синтетичне масло витримує низькі температури краще, ніж мінеральне. Якщо ви живете в холодному кліматі, варто віддати перевагу синтетичним або напівсинтетичним оливам, оскільки вони краще зберігають свої властивості при морозах.

3. Заміна масла перед зимовим сезоном

Перед початком холодів важливо замінити старе масло, оскільки з часом воно втрачає свої властивості. Якщо ви ще не замінили масло у своєму автомобілі, зробіть це перед зимовим сезоном. Заміна масла в двигуні допоможе підтримувати двигун у хорошому стані та забезпечити належне змащення при низьких температурах.

4. Використання спеціальних добавок

Якщо ви не хочете міняти масло, можна використовувати спеціальні добавки, які зберігають текучість масла при низьких температурах. Вони допоможуть зберегти масло на потрібному рівні, але це не є альтернативою повній заміні.

Як підготувати автомобіль до зими

Регулярно перевіряйте рівень масла. Це допоможе уникнути проблем із запуском і збереженням нормальної роботи двигуна. Не відкладайте заміну масла. Навіть якщо масло виглядає нормальним, за зиму воно може змінити свої властивості. Перевірте систему охолодження і стартер. Підготовка до зими включає перевірку не лише масла, а й інших важливих систем.

Як компанія «Час Газу» може допомогти вам

Для підготовки автомобіля до зими важливо не лише вибрати правильне масло, а й провести загальний огляд вашого автомобіля.

Компанія «Час Газу» спеціалізується на обслуговуванні автомобілів, зокрема на заміні масла та обслуговуванні газобалонного обладнання. Якщо ви шукаєте професіоналів для експрес заміни масла, ви можете звернутися до Час Газу, де вам нададуть кваліфіковану допомогу для підготовки вашого автомобіля до зими.