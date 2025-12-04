Що зміниться для кропивничан з грудня: зимова підтримка, бронювання, тарифи та нові правила

З грудня для кропивничан почали діяти важливі зміни у сфері соцпідтримки, мобілізації, транспорту, поштових послуг і природокористування. Частина громадян зможе отримати грошову допомогу, переселенці — податися на житлові ваучери, а бізнес і працівники відчують на собі нові правила бронювання та перевезень. Як саме це вплине на кропивничан — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

«Зимова підтримка»: 1000 грн для всіх і 6500 грн для вразливих категорій

У грудні для всіх кропивничан, які перебувають на території України (крім тимчасово окупованих територій), діє програма «Зимова підтримка» з виплатою 1000 грн. Ці кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українських виробників, книги, поштові послуги або донати в офіційні благодійні фонди.

Подати заявку на «зимову тисячу» можна через застосунок «Дія» або у відділенні Укрпошти (для тих, хто не має смартфона та не отримує виплат через пошту). Пенсіонерам і одержувачам соцвиплат через Укрпошту гроші можуть надійти автоматично. Кінцевий термін подачі заявок — 24 грудня.

Окремо працює виплата 6500 грн для людей у складних життєвих обставинах: батьків дітей під опікою, дітей з інвалідністю, дітей ВПО та з малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю I групи з числа переселенців, самотніх пенсіонерів з надбавкою на догляд. Заяву можна подати через «Дію» або у сервісному центрі Пенсійного фонду до 17 грудня. Кошти надходять на «Дія.Картку» або спеціальний рахунок і мають бути використані протягом 180 днів на товари першої потреби.

Ваучери на житло для ВПО-військових та людей з інвалідністю

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність, отриману через війну, можуть подаватися на компенсацію за зруйноване житло на окупованих територіях.

Програма передбачає житловий ваучер на 2 млн грн для однієї людини або сім’ї. Його можна використати для купівлі квартири чи будинку, інвестування у будівництво або сплати першого внеску / погашення іпотеки.

Подати заявку на житло для ВПО наразі можна лише через мобільний застосунок «Дія» (згодом — у ЦНАПі або через нотаріуса). Ваучер надають тим, хто не має власного житла на підконтрольній території та раніше не отримував житлових компенсацій. Документ діє 5 років, а придбане за нього житло не можна відчужувати ще 5 років.

Підтримка родин Героїв Небесної сотні

З 1 грудня зростають щомісячні виплати для непрацездатних членів родин Героїв Небесної сотні — вони становитимуть 12 971 грн на місяць. Якщо у сім’ї двоє або більше непрацездатних, сума ділиться порівну між ними.

Таку доплату нараховуватимуть не лише до пенсії в разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності. Державну підтримку отримують 92 члени родин 76 Героїв Небесної сотні.

Ідентифікація пенсіонерів за кордоном та на окупованих територіях

До 31 грудня пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають обов’язково пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України.

Зробити це можна кількома способами:

звернутися до посольства або консульства України в країні перебування;

пройти відеоконференцію з працівниками ПФУ (Viber, Google Meet, Zoom);

скористатися застосунком «Дія».

Якщо ідентифікацію не пройти, з 1 січня 2026 року виплату пенсії буде призупинено. Окремо зазначено, що пенсії не виплачуватимуть тим, хто оформив пенсію в органах РФ.

Нові правила бронювання на 45 днів

З 4 грудня набувають чинності зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних.

Тепер працівників критично важливих для країни підприємств можна бронювати без кількісних обмежень (раніше це зазвичай стосувалося не більш ніж половини штату). Бронювання надається на 45 днів з моменту укладення трудового договору.

Ще одна важлива новація — можна тимчасово бронювати чоловіків, які порушили правила військового обліку або перебувають у розшуку ТЦК. Підприємства зможуть забронювати таких працівників на 45 днів один раз на рік, щоб вони встигли усунути порушення. Якщо цього не зробити, бронь автоматично знімається.

Де отримати безоплатну юридичну консультацію щодо грудневих змін

Отримати додаткову юридичну консультацію щодо змін з 1 грудня українці можуть безоплатно — на гарячій лінії Безоплатної правничої допомоги від держави за номером: 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати також у Viber, WhatsApp та Telegram.