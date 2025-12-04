Кому необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року?

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадує, що особи, які тимчасово проживають за межами України, та особи, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (далі – ТОТ):

– повинні раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – щороку до 31 грудня;

– мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців.

Способи проходження фізичної ідентифікації

Фізична ідентифікація одержувачів здійснюється органами Пенсійного фонду України наступними способами:

– особисте звернення особи до сервісних центрів Пенсійного фонду України;

– авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія. Підпис” (“Дія ID”);

– ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальним органом Пенсійного фонду України із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу;

– посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

– установою уповноваженого банку, в якій особа отримує пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), страхові виплати.

Звертаємо увагу!

Підставами припинення пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” з 01 січня 2026 року є:

– непроходження фізичної ідентифікації одержувачами виплат (особи, які перебувають за кордоном або знаходяться на ТОТ) до 31 грудня кожного календарного року;

– за рахунками одержувачів виплат (осіб, які перебувають на ТОТ) протягом 6 місяців відсутні видаткові операції та такі особи в цей період не проходили фізичну ідентифікацію.

Наталія КОПАЧ, начальниця управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області