Коли вдома небезпечно: де постраждалим від домашнього насильства отримати юридичну допомогу

Дім має бути безпечним місцем, але для деяких людей саме там виникає загроза. Страждати від домашнього насильства можуть як жінки, так і чоловіки, а кривдниками стають не лише хтось з подружжя, але й інші родичі — батьки, діти, онуки.

Як розпізнати ситуацію домашнього насильства та куди звертатися по допомогу — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Як зрозуміти, що це домашнє насильство

Домашнє насильство може проявлятися по різному й зазвичай не починається з фізичного впливу. Від побутового конфлікту його відрізняє регулярність та умисність: кривдник хоче завдати болю, принизити, контролювати тощо.

Ймовірно, це домашнє насильство, якщо:

● вас постійно критикують, звинувачують чи засуджують будь-які ваші дії, ображають, принижують, погрожують чи залякують, кривдник забороняє вам висловити власну думку, спілкуватися з іншими людьми, ваші слова перекручують, використовують ваші слабкості проти вас — це ознаки психологічного насильства;

● вас систематично б’ють чи штовхають, погрожують убити, позбавляють їжі, сну, ліків, відпочинку, не дозволяють виходити на вулицю чи не пускають додому — це ознаки фізичного насильства;

● забороняють витрачати ваші кошти чи користуватись вашим майном, погрожують, що заберуть, або забирають ваші кошти чи майно, контролюють, що і скільки ви їсте, купуєте тощо — це ознаки економічного насильства;

● примушують до статевих контактів чи іншої сексуальної взаємодії, перегляду порнографії тощо — це ознаки сексуального насильства.

Як захиститися та притягнути кривдника до відповідальності

Людині, яка вчиняє домашнє насильство, залежно від ситуації, загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність — від штрафу й громадських робіт до позбавлення волі.

Перше, що потрібно зробити, щоб притягнути кривдника до відповідальності – звернутися до поліції.

Далі варто звернутися до юристів системи надання безоплатної правничої допомоги для фахового супроводу — це безоплатно і гарантовано Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».

Чим може допомогти система надання БПД:

● консультацією щодо ваших прав та як притягнути кривдника до відповідальності;

● роз’ясненням, які докази потрібні і як їх зібрати;

● подати заяву до суду про видачу обмежувального припису;

● безоплатно надати послуги адвоката чи юриста для супроводу у суді.

Правнича допомога постраждалим від домашнього насильства: цифри та факти

Від початку року система надання БПД зареєструвала майже 2,5 тисячі звернень від постраждалих від домашнього насильства. У близько 1,4 тисячі випадків звернень надавалась безоплатна вторинна правнича допомога (допомога зі зверненням до суду). Це свідчить про те, що часто лише консультацій та розʼяснень недостатньо, щоб допомогти тим, хто стикнувся з домашнім насильством.

Серед найпоширеніших питань, з яким звертаються постраждали від домашнього насильства — допомога у складенні заяви до суду про видачу обмежувального припису відносно кривдника, представництво їхніх інтересів у судах, розірвання шлюбу й поділ майна, а також стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини та позбавлення кривдника батьківських прав.

Відповідно до статистики звернень, частіше по допомогу звертаються жінки, їх майже 93% з-поміж тих, кому юристи системи надання БПД допомагали в питаннях домашнього насильства.

Приклади допомоги

Дала чоловіку другий шанс, а він побив до втрати слуху

Ольга потерпала від домашнього насильства з боку чоловіка. У 2024 році вона звернулася до системи надання БПД, і юристка допомогла підготувати та подати заяви до суду щодо розлучення та стягнення аліментів.

Згодом Ольга вирішила дати колишньому ще один шанс, але він продовжив насильство. Під час одного з нападів він ударив її у вухо, що призвело до втрати слуху. Проти чоловіка розпочали кримінальне провадження, а сама Ольга звернулася до системи надання БПД, щоб отримати обмежувальний припис щодо кривдника.

Юристка підготувала до суду заяву, яку суд задовольнив частково та видав обмежувальний припис строком на 3 місяці, яким заборонив кривднику наближатися до Ольги та її житла ближче ніж на 300 метрів і будь-яким чином контактувати з нею.

Крім цього, чоловіка було визнано винним у вчиненні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 125 Кримінального Кодексу України), призначили йому покарання у виді пробаційного нагляду строком на один рік та зобов’язали пройти програму для кривдників. Детальніше

Коли кривдник власний син: допомогли матері отримати обмежувальний припис

Пані Віті — 76 років, і вона потерпає від домашнього насильства з боку власного сина. Син виганяв пані Віту з квартири, одного разу забрав ключі та не впускав додому, аж поки не приїхала поліція. Щоб хоч якось захиститися, пані Віта була вимушена встановити замок на двері у свою кімнату і ховатися там.

По допомогу жінка звернулася до системи надання БПД. Юристка підготувала до суду заяву про видачу обмежувального припису. Суд заяву задовольнив та видав обмежувальний припис строком на 6 місяців, яким заборонив кривднику перебувати у місці проживання пані Віти, наближатися до неї та її житла ближче ніж на 200 метрів, розшукувати її чи будь-яким чином контактувати з нею. Детальніше

Жінка подала до суду на аліменти, бо коли пішла від чоловіка, він відмовився фінансово допомагати дітям

У 2018 році Христина одружилася з Олегом, шлюбі в них народилося двоє дітей. Вона постійно страждала від зневажливих слів і принижень з боку чоловіка. А також була фінансово залежною, оскільки працював лише він, власних коштів їй не виділяв, контролював її витрати, зокрема обмежував у харчуванні, порівняно з собою. Зрештою Христина забрала дітей і пішла від чоловіка, після чого Олег припинив надавати будь-яку фінансову допомогу дітям.

Щоб розв’язати питання фінансового утримання дітей, жінка вирішила стягнути з чоловіка аліменти. Для цього вона звернулась до системи надання БПД. Юристка підготувала заяву до суду про видачу судового наказу на стягнення аліментів на утримання двох дітей у розмірі 1/3 доходу чоловіка щомісяця. Суд заяву задовольнив. Детальніше

Детальніше про те, як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/