Новий рекорд України від ССО: спецпризначенці виконали 1002 підтягування

До Дня Збройних Сил України представник 4-го окремого полку ССО «Рейнджер» Олександр Тітенко із Кропивницького та ветеран Станіслав Зорій з Івано-Франківська встановили рекорд України: удвох виконали 1002 підтягування!

На це хлопцям знадобилася 1 година 38 хвилин. Досягнення було зафіксоване представником Книги рекордів України та внесене в офіційний реєстр, а самі рекордсмени отримали відповідні сертифікати.

Сержант Олександр Тітенко – людина унікальна. Все його життя пов’язане зі службою в ССО та спортом. На його рахунку кілька національних досягнень: 870 берпі за 60 хвилин, 295 виходів силою на дві руки за годину, 51 537 віджимань на брусах у командному заліку. Він – чемпіон України з футболу серед військових, багаторазовий учасник марафонів, чемпіон ССО з гирьового спорту. Три місяці тому в ролі капітана збірної ССО з футболу виводив команду на гру проти збірної ветеранів України, де капітаном був Андрій Шевченко. Важливо, що всі свої перемоги Олександр присвячує полеглим побратимам.

«Я добре пам’ятаю всіх, із ким перетинався за 13 років служби в силах спецпризначення, – каже Тітенко. – Бачив, які неймовірні речі вони робили на війні, багато хто віддав життя заради України. Зі Станіславом познайомився на турнірі з єдиноборств. Захоплююсь його силою волі й характером. Він пройшов через пекло, можна сказати, заново народився. І зараз показує неймовірні результати».

24-річний Станіслав Зорій, позивний «Рефа», – дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу серед юніорів. У березні 2022 року на Київщині виконував операції із зачистки території від росіян, згодом брав участь у звільненні Ізюма. Служив у Силах спеціальних операцій. Нещастя сталося під Бахмутом: спершу він зазнав поранення після мінометного обстрілу, а згодом евакуаційне авто підірвалося на міні. До тями Станіслав прийшов уже в лікарні Дніпра. Як з’ясувалося, серед усіх в авто вижив лише він.

Хлопець переніс високу ампутацію ноги та 35 операцій. Фактично зробив себе заново, і нині спорт посідає одне з головних місць у його житті. «Мешкаю в Івано-Франківську, щодня по півтори-дві години займаюся в залі, – розповідає Станіслав. – Моєю мотивацією є допомога побратимам. Комунікую з ними, долучаю до спортивних змагань. На жаль, не всі можуть знайти себе після побаченого та пережитого на війні. Цього разу ми разом із підтягуваннями збирали кошти на реабілітацію військових».

Під час встановлення рекорду Олександр та Станіслав працювали з максимальною самовіддачею: по черзі виконували підходи по 5–6 повторень. У середньому на кожну сотню підтягувань витрачалося по 10–12 хвилин. «Я навіть здивувався, який високий темп ми взяли на початку, – відзначив «Титан». – Кажу Стасу, що треба стриманіше, правильно розрахувати сили. Він справжній молодець – має характер і наполегливість».

Правильність виконання та підрахунок повторень контролювала генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк: «Особисто для мене ці хлопці – символ незламності українців. Скільки в них оптимізму та віри в справедливість! Це досягнення увійде до друкованої версії книги рекордів 2025 року та буде серед сотні найкращих рекордів країни».

1002… На цій неймовірній цифрі спецпризначенці під оплески присутніх міцно обійнялися та подякували один одному. Перегорнута ще одна яскрава спортивна сторінка, а попереду – нові виклики. Як повідомив Олександр Тітенко, нині він готується підкорити світовий рекорд із виходів силою на дві руки за одну годину – 402 повторення. Дату вже визначив: 8 червня наступного року, у річницю загибелі побратима з позивним «Яша». Саме йому він присвятить це досягнення.

