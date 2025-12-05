Роботодавцям: нагадуємо про важливість впровадження та удосконалення системи управління охороною праці

Системи управління охороною праці ( далі – СУОП ) розробляються роботодавцем з метою досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає вимогам до забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників, які встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

Для впровадження СУОП роботодавцю необхідно реалізувати наступні дії:

Призначити уповноважену особу з системи управління охороною праці, яка організовуватиме проведення необхідних заходів щодо запровадження СУОП на підприємстві. Такою особою може бути керівник служби охорони праці, фахівець з охорони праці або відповідальна особа з охорони праці, призначена наказом роботодавця. Визначити закони та інші нормативно-правові акти, що містять вимоги охорони праці та які розповсюджуються на діяльність підприємства, установи, організації. Визначити функції системи управління охороною праці. До кола питань з управління охороною праці повинно включатися вирішення таких основних завдань:

розроблення та затвердження інструкцій з охорони праці, та здійснення контролю за їх виконанням;

навчання працюючих безпеці праці і пропаганди питань охорони праці;

забезпечення безпеки виробничого устаткування;

забезпечення безпеки виробничих процесів;

забезпечення безпеки будівель і споруд;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;

професійний відбір працюючих за окремими спеціальностями;

Провести аналіз і оцінку ризику виникнення нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Виявити небезпечні та шкідливі виробничі фактори та відповідні ризики, що можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності. Розробити організаційну схему та програму для реалізації політики та досягнення її завдань.

Отже, впровадження системи управління охороною праці здійснюється на основі комплексної оцінки рівня небезпеки виробничих об’єктів підприємства, установи, організації яка проводиться, виявлення всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об’єкта, їх оцінки та аналізу можливих варіантів і зменшення ризику виникнення небезпечної ситуації.

З метою врегулювання структури СУОП та механізму управління у цій сфері на підприємстві, в установі, організації роботодавцю необхідно розробити та затвердити наказом Положення про управління охороною праці.

Крім цього, система управління охороною праці має передбачати:

планування заходів з охорони праці;

контроль виконання поточного та оперативних планів;

можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій;

можливість адаптації до обставин, що змінилися; можливість інтеграції в загальну систему управління.

Удосконалення Положення із системи управління охороною праці рекомендується проводиться паралельно з розробкою інструкцій, інших нормативних актів. Ознайомлення відповідних працівників залежно від сфери їх діяльності з документами.

Важливим аспектом є забезпечення системи внутрішньої перевірки функціонування уповноваженим з управління охороною праці разом з керівництвом підприємства, за участі представників трудового колективу, уповноважених з охорони праці. Проведення внутрішніх перевірок з поданням звіту керівництву підприємства і нагляд за проведенням поправок уповноваженим із СУОП.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління-начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області