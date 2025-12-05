Базова соціальна допомога: питання та відповіді

Базова соціальна допомога ‒ це державна підтримка для тих, хто з незалежних від себе обставин має низький рівень доходів. Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області інформує, що наразі одержувачами цієї допомоги є 719 мешканців Кіровоградщини, протягом липня ‒ листопада 2025 року забезпечено фінансування базової соціальної допомоги на суму майже 17 млн грн.

Відповідаємо на запитання, які найчастіше виникають у відвідувачів сервісних центрів

Хто має право звернутись за базовою соціальною допомогою?

Звернутися за призначенням базової соціальної допомоги мають право

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту,

не перебувають на тимчасово окупованих рф територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації,

не перебувають за кордоном,

з незалежних від себе обставин мають низький рівень доходів,

відповідають “майновим” критеріям для призначення цього виду допомоги.

Чи можна оформити базову соціальну допомогу, якщо ще не отримуєте жодної з виплат?

Так, можна. Подати заяву про намір отримання базової соціальної допомоги на цьому етапі можуть сім’ї із відповідними заявами до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Чи впливає базова соціальна допомога на інші виплати?

Сім’я, яка має право на базову соціальну допомогу, може обрати: отримувати нову допомогу або залишити ті виплати, які вже має. Якщо обираєте базову соціальну допомогу, тоді отримання НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВИПЛАТ НЕМОЖЛИВЕ:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

На ІНШІ ВИПЛАТИ призначення базової соціальної допомоги НЕ ВПЛИВАЄ. Тобто ви зберігаєте будь-які інші види фінансової допомоги від держави, наприклад, для внутрішньо переміщених осіб, “Пакунок школяра”, “Зимова підтримка” тощо.

Скільки разів подається заява на призначення допомоги?

Загалом заява подається двічі.

Спершу ‒ заява про намір отримати базову соціальну допомогу, де зазначаються особисті та контактні дані заявника, а також інформація про всіх членів сім’ї.

Згодом, якщо сім’я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Водночас призначити базову соціальну допомогу можна також онлайн ‒ через мобільний застосунок Дія. Однак на цьому етапі скористатися нею можуть лише отримувачі таких видів допомог: допомоги малозабезпеченим сім’ям; виплати на дітей одиноким матерям.

Виплата базової соціальної допомоги призначається на шість місяців, а далі автоматично продовжується на весь час експериментального проєкту ‒ 2 роки.

Які причини відмови у призначенні базової соціальної допомоги?

Базова соціальна допомога не призначається, якщо:

у сім’ї є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки ‒ догляд за особою з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);

один із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);

на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 000 грн або облігації на таку ж суму;

у власності сім’ї є друга квартира або будинок (винятки ‒ житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ‒ за умови, що воно не здається в оренду);

у сім’ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки ‒ авто, отримані через органи соціального захисту населення, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Як розраховується розмір базової соціальної допомоги?

Розмір базової соціальної допомоги не є фіксованим, він визначається за спеціальним алгоритмом як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Іншими словами, залежить від того, настільки фактичні доходи сім’ї є меншими за умовний розрахунковий показник потреб ‒ тобто, суму, яку сім’я мала б отримувати відповідно до нормативів. Розмір базової величини становить 4 500 грн. Розрахунок допомоги буде відбуватися таким чином:

100 % базової допомоги ‒ для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи;

70 % базової величини ‒ для кожного наступного члена сім’ї.

Розрахунок для осіб пенсійного віку

Якщо в сім’ї є пенсіонери або люди пенсійного віку, які не отримують пенсію через відсутність стажу, для них сума залежить від того, скільки років страхового стажу вони мають:

менше ніж 10 років ‒ 2 385 грн (53 % від базової величини);

від 10 до 20 років ‒ 2 790 грн (62 % від базової величини);

від 20 до 30 років ‒ 3 150 грн (70 % від базової величини);

30 і більше років ‒ 3 960 грн (88 % від базової величини).

Для виплати базової соціальної допомоги необхідно відкривати спеціальну картку?

Якщо ви оформлюєте допомогу через мобільний застосунок “Дія”, то необхідно відкрити е-картка Дія, якщо ж оформлюєте виплату в Пенсійному фонді України, можете обрати будь-який уповноважений банк.

З якої дати призначається базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога призначається на повний місяць, у якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням незалежно від дати звернення. Наприклад, заявник звернувся 30 листопада, то виплата буде нарахована за повний місяць.

Наталія Сімонян, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області