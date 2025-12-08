Українцям після 40 років дадуть гроші на здоров’я

РОС

Держава оплатить українцям медичне обстеження: всі подробиці

Із наступного року українська влада запускає нову медичну програму – національний скринінг здоров’я. Українці старше 40 років зможуть безоплатно пройти комплексне медичне обстеження, повідомляють у партії “Слуга Народу”.

Сповіщення про можливість взяти участь у цій програмі надійде в мобільний застосунок “Дія”. Після підтвердження людині автоматично зарахують 2 тис. грн на спеціальну “Дія.Карту”, якою потім і можна буде оплатити обстеження безпосередньо в медзакладі.

Пройти медичний скринінг, як розповідають у партії “Слуга Народу”, можна в будь-якому медзакладі, який має договір із НСЗУ. Це може бути не тільки комунальна чи державна лікарня, а й приватна клініка. Записатися до лікаря можна буде без прив’язки до місця проживання або реєстрації.

Обстеження проходитиме в межах одного візиту, який триватиме годину-півтори. В такий медичний чекап входить насамперед консультація з лікарем, який оцінює спосіб життя та перевіряє симптоми на ризик виникнення нових чи ускладнення наявних захворювань, зокрема серцево-судинних чи діабету. Передбачене також і вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси. Оплачує держава під час такого медичного огляду й лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму та глікований гемоглобін, а за показаннями й низку інших аналізів. Оцінюється також і рівень стресу й тривожності. Після всього обстеження лікар формує персоналізовані рекомендації для пацієнта.

“Програма національного скринінгу дає змогу виявити на ранніх стадіях серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми ментального здоров’я – найпоширеніші хвороби серед українців, які особливо загострюються після 40 років. Медичні обстеження розраховані якраз на тих, хто зазвичай ігнорує симптоми, не звертається до лікаря, не моніторить тиск чи рівень цукру”, – резюмує голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

