Украинцам после 40 лет дадут деньги на здоровье

УКР

Государство оплатит украинцам медицинское обследование: все подробности

Со следующего года украинская власть запускает новую медицинскую программу – национальный скрининг здоровья. Украинцы старше 40 лет смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование, сообщают в партии “Слуга Народа”.

Уведомление о возможности принять участие в этой программе поступит в мобильное приложение “Дия”. После подтверждения человеку автоматически начислят 2 тыс. грн на специальную “Дия.Карту”, которой затем и можно будет оплатить обследование непосредственно в медучреждении.

Пройти медицинский скрининг, как рассказывают в партии “Слуга Народа”, можно в любом медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ. Это может быть не только коммунальная или государственная больница, но и частная клиника. Записаться к врачу можно будет без привязки к месту проживания или регистрации.

Обследование будет проходить в рамках одного визита, который продлится час-полтора. В такой медицинский чекап входит прежде всего консультация с врачом, который оценивает образ жизни и проверяет симптомы на риск возникновения новых или осложнения имеющихся заболеваний, в частности сердечно-сосудистых или диабета. Предусмотрены также измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы. Государство во время такого медицинского осмотра оплачивает и лабораторные исследования, в частности липидограмму и гликированный гемоглобин, а по показаниям – и ряд других анализов. Оценивается также уровень стресса и тревожности. После всего обследования врач формирует персонализированные рекомендации для пациента.

“Программа национального скрининга дает возможность выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы ментального здоровья – самые распространенные болезни среди украинцев, которые особенно обостряются после 40 лет. Медицинские обследования рассчитаны как раз на тех, кто обычно игнорирует симптомы, не обращается к врачу, не мониторит давление или уровень сахара”, – резюмирует глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, украинцы, которые нуждаются в наибольшем внимании со стороны государства, получат 6,5 тыс. грн адресной помощи по программе “Зимняя поддержка”, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.